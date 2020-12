21-letnega Tunizijca obtožili zaradi umora treh ljudi v Nici

Obtožen je tudi poskusov umorov in terorističnega združevanja. FOTO: Valery Hache/Afp

Francosko protiteroristično tožilstvo je danes Tunizijcaobtožilo zaradi umora treh ljudi v cerkvi v francoski Nici 29. oktobra. Obtožen je tudi poskusov umorov in terorističnega združevanja. Sedaj je v priporu. 21-letnega Tunizijca je po napadu, ki ga je izvedel z nožem, policija huje poškodovala v streljanju, tako da so ga prepeljali v bolnišnico. Kasneje so mu potrdili okužbo z novim koronavirusom. Tožilstvo ga je obtožilo, potem ko se mu je zdravstveno stanje izboljšalo, da so ga lahko zaslišali.Aouissaoui je v cerkvi v središču Nice 29. oktobra z nožem 60-letni ženski in 54-letnemu uslužbencu cerkve prerezal vrat. Umrla je tudi 44-letnica, ki se je z več vbodnimi ranami zatekla v bližnji lokal. Ko so ga prijeli, je v arabščini vzklikal Bog je velik, zato oblasti menijo, da je šlo za še enega v vrsti džihadističnih napadov v Franciji v zadnjih letih. S seboj je imel Koran, tri nože in dva mobilna telefona.Aouissaoui, ki je znan tunizijski policiji zaradi nasilja in prekrškov v povezavi z mamili, je v Francijo prispel oktobra iz Italije. Iz Tunizije je odšel 19. septembra, dan kasneje je prišel na italijanski otok Lampedusa. Tam je bil s skoraj 400 migranti na trajektu sprva v karanteni, preden so jim 9. oktobra dovolili, da se izkrcajo v Bariju na jugu Italije. Preiskovalci so ugotovili, da je v Nico prispel 27. oktobra, le dva dni pred napadom.Napad se je zgodil dva tedna po tistem, ko je 18-letni čečenski begunec obglavil francoskega učitelja zgodovinev pariškem predmestju, ker je pri pouku pokazal karikaturo islamskega preroka Mohameda.