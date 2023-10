Združene države z najvišjo rastjo BDP po letu 2021

Ameriški bruto domači proizvod je v tretjem četrtletju letošnjega leta narasel za 4,9 odstotka. Za številne druge države zavidljivo številko zastirajo napovedi, da bo kmalu precej nižja, a vsi ne soglašajo z njimi. »Vedno rečem, da je napaka staviti proti ameriškemu ljudstvu,« je sporočil demokratski predsednik Joe Biden. »Nikoli nisem verjel, da bomo za znižanje inflacije potrebovali recesijo.«

Največjo rast ameriškega BDP po koncu leta 2021 pripisujejo močno povečani osebni potrošnji, ki je sledila robustnemu zaposlovanju, pa tudi državni potrošnji, povečanju izvoza in zadnjih okrepitvah na nepremičninskem trgu. Povečal pa se je tudi uvoz ter zmanjšala potrošnja lokalnih vlad in poslovno investiranje, zato številni ekonomisti dvomijo v nadaljevanje tako visoke rasti. Obrestne mere so še vedno visoke, vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu prinašajo nestabilnost, po spremembah vodstva predstavniškega doma ni izključena ustavitev dela vlade sredi novembra.

Pevka Taylor Swift je s svojo zadnjo turnejo sinonim za povečano osebno potrošnjo Američanov. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Mnogi pa opozarjajo na politično ceno, ki bi jo plačali krivci za morebitno prekinitev plačevanja vojakov, državnih uslužbencev in številnih drugih zveznih uslug, zaradi česar bo morda tudi bolj konservativno republikansko kongresno vodstvo oklevalo pred takšnim korakom.

Ameriško gospodarstvo so vsaj doslej mednarodne nestabilnosti manj prizadele od drugih in uresničile se niso že prejšnje napovedi gospodarske recesije, tudi 2,1 odstotna rast v drugem četrtletju letošnjega leta v mednarodni primerjavi ni bila od muh. Zagovornik »bidenomike« Paul Krugman, komentator New York Timesa in Nobelov nagrajenec, skrivnost ameriškega gospodarskega uspeha razlaga prav z agresivno proračunsko politiko, pa čeprav je ta nekaj časa spodbujala visoko inflacijo.

Predsednik uprave finančne ustanove JPMorgan Chase Jamie Dimon je opozarjal na prejšnje napačne napovedi Fed. FOTO: Marco Bello/Reuters

Jamie Dimon iz JPMorgan Chase nasprotno spominja, da se je ameriška centralna banka v minulih dveh letih močno motila v svojih napovedih, proračunska poraba pa je višja kot kdajkoli v mirnem času. Fed bo prihodnji teden spet odločala o obrestnih merah in jih bo po pričakovanju poznavalcev v najboljšem primeru obdržala na sedanji ravni.

Bolj črnogledi poudarjajo, da se povečuje število majhnih in srednje velikih podjetij s težavami pri pridobivanju kreditov, kar lahko zmanjša zaposlovanje, povečujeta se zasebni in drugi dolg. Izdajalec kreditnih kartic Mastercard poroča o manjši oktobrski zasebni potrošnji, še večja zaostrovanja na Bližnjem vzhodu lahko zvišajo cene nafte ter s tem inflacijo.

Američane še vedno prizadeva nakopičena draginja minulih let in po prepričanju največjih pesimistov sta gospodarstvo v minulih mesecih podpirala pevka Taylor Swift in fenomen »Barbenheimer« po filmih Barbika in Oppenheimer.

Tudi gigantski 2000 milijardni primanjkljaj v državni blagajni, s katerim financirajo pomemben del gospodarskih in drugih dejavnosti, se spreminja v bumerang: v ZDA že čez nekaj let pričakujejo večjo postavko v državnem proračunu za obresti kot pa za vojsko.