Nemčija želi okrepiti zakonodajo za omejitev Muskovega vpliva

Elon Musk, ameriški tehnološki magnat in lastnik več podjetij, vključno s Spacexom, Teslo in družbenim omrežjem X, je v zadnjih dneh dvakrat posegel v nemško politiko. S svojimi provokativnimi izjavami je sprožil ostre odzive v nemški javnosti in politiki ter znova odprl razpravo o vprašanjih monopolov in vplivu velikih korporacij.

Dirk Wiese, podpredsednik poslanske skupine Socialdemokratske stranke Nemčije (SPD), je obsodil Muskovo vpletanje v notranje zadeve Nemčije. »Ponovne provokacije Elona Muska so več kot moteče. Skrajni čas je, da pripravimo sodobno različico Shermanovega zakona proti monopolom,« je dejal Wiese in dodal, da je treba omejiti čedalje bolj monopolistični vpliv Muskovega konglomerata podjetij.

Takšen zakon, poznan tudi kot »protimonopolni zakon«, bi lahko pripeljal do razčlenitve njegovih podjetij, kot so Tesla, Spacex, X in Boring Company (manj znano Muskovo podjetje, ki se ukvarja z infrastrukturo).

V zadnjih dneh si je Musk »izbral« Nemčijo

Musk je nemškega kanclerja Olafa Scholza označil za »nesposobneža« in ga pozval k odstopu. Poleg tega je javno podprl skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) z izjavo: »Samo AfD lahko reši Nemčijo.« Kancler Scholz se je na Muskove izjave odzval z besedami: »Imamo svobodo govora, ta velja tudi za milijarderje. Vendar svoboda govora pomeni, da lahko govorimo tudi o stvareh, ki niso resnične ali niso dobri politični nasveti.«

Nemški kancler Olaf Scholz je medijem podal izjavo med obiskom prizorišča v Magdeburgu, kjer se je zgodil teroristični napad. FOTO: Christian Mang/Reuters

Napad na božični sejem v Magdeburgu, kjer je voznik zapeljal v množico in ubil pet ljudi, je dodatno zaostril politično vzdušje. Osumljenec, državljan Savdske Arabije, ki živi v Nemčiji od leta 2006, je bil pridržan zaradi suma umora in poskusa umora.

Incident je sprožil širjenje dezinformacij in politično izkoriščanje dogodka, zlasti s strani AfD. Alice Weidel, voditeljica AfD in kandidatka za kanclerko, je izjavila: »Kdaj se bo ta norost končala?«

Benjamin Höhne, politični analitik, je za nemški Deutsche Welle dejal, da takšni dogodki krepijo desničarske narative. »Trend gre vse bolj v desno. Pravice migrantov so že izgubile podporo, dogodki, kot je Magdeburg, bodo ta premik še okrepili,« je povedal Höhne.

Nemške volitve so zgodovinsko znane po osredotočanju na varnostna vprašanja in migracijske politike. Po zadnjih anketah CDU/CSU vodi z 32 odstotki podpore, sledita AfD z 19 odstotki in SPD s 15,9 odstotka.

Stranke na desni bodo verjetno poskušale izkoristiti trenutne varnostne skrbi za krepitev svoje podpore. Höhne je opozoril: »Varnost postaja osrednja tema, migracije pa se čedalje bolj obravnavajo le kot varnostno tveganje. To potiska v ozadje druge vidike, kot je reševanje pomanjkanja delovne sile.«

Musk se je izkazal za enega najpomembnejših podpornikov Donalda Trumpa. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Pri tem poleg notranjih izzivov nemška politika doživlja tudi pritiske tujih akterjev. Musk je kot lastnik platforme X in zaveznik novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa kritiziral nemško vlado in jo javno pozival k spremembam.

»Vladne institucije bi morale premisliti o nadaljnji uporabi platforme X. Jasno je, da Musk uporablja svoja podjetja za politične agende v Nemčiji,« je dejal Höhne.