Musk v časniku podprl AfD, urednica protestno odstopila

Ameriški milijarder Elon Musk je v gostujočem članku za nedeljski časnik Die Welt am Sonntag znova podprl nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) in pozval Nemce, naj jo na prihajajočih volitvah volijo. Urednica mnenjskih člankov je protestno odstopila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»AfD je zadnja iskra upanja za to državo,« je zapisal Musk v članku za Die Welt am Sonntag. Že prejšnji teden je na omrežju X, ki je v njegovi lasti, dejal, da »samo AfD lahko reši Nemčijo« in sprožil številne kritike, češ da se vmešava v predčasne parlamentarne volitve v Nemčiji, ki bodo februarja prihodnje leto.

Musk v članku navaja, da bi po njegovem mnenju AfD zavzela prava stališča glede vprašanj okrevanja gospodarstva, oskrbe z energijo in nadzora nad migracijami. Povedal je tudi, da je po njegovem mnenju AfD zavezana tako imenovanemu »političnemu realizmu«.

Piše tudi, da je »predstavljanje AfD kot skrajno desne stranke očitno napačno, če upoštevamo, da ima vodja stranke Alice Weidel istospolno partnerico s Šrilanke«. »Se vam to zdi kot Hitler?« je zapisal Musk.

Objava članka, ki je že danes dostopen na spletu, je sprožila polemike uredniške ekipe vodilnega časnika, ki ga izdaja medijska skupina Axel Springer.

Urednica mnenjskih člankov je na omrežju X objavila, da je po lekturi Muskovega besedila odstopila s položaja. Več novinarskih kolegov je prav tako na omrežju X že izrazilo nestrinjanje z objavo članka.

Ob Muskovem je objavljen še članek, v katerem prihodnji odgovorni urednik medija Die Welt Jan Philippe Burgard nasprotuje milijarderjevim stališčem. »Muskova diagnoza je pravilna, toda njegov pristop k zdravljenju, da lahko Nemčijo reši le AfD, je usodno napačen,« je zapisal Burgard. Članka - Muskov in Burgardov - sta v tiskani izdaji umeščena drug ob drugega.

Iz skupine Axel Springer so dpa posredovali skupno izjavo trenutnega odgovornega urednika Ulfa Poschardta in njegovega naslednika Burgarda. Razprava, ki poteka o besedilu Elona Muska, je zelo zgovorna, piše v izjavi. Demokracija in novinarstvo se razvijata na podlagi svobode izražanja, sta še zapisala urednika.

Musk velja za tesnega sodelavca novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Tehnološki milijarder, ki je kot šef Tesle eden največjih delodajalcev v nemški zvezni deželi Brandenburg, se vmešava tudi v britanske notranje zadeve in napoveduje podporo desničarski populistični stranki Reform UK Nigela Faragea.

Volitve v bundestag bodo potekale 23. februarja, AfD pa je v javnomnenjskih raziskavah na drugem mestu s približno 19-odstotno podporo, za konservativno Unijo CDU/CSU z več kot 30-odstotno podporo.