AfD v Turingiji ni šlo po načrtih

Vzhodnonemška Turingija velja za utrdbo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Vse oči so bile zato ta konec tedna uprte v lokalne volitve v deželi in rezultat, ki ga bo stranka dosegla. A stranka ni bila tako uspešna, ko si je sama želela in kot so se bali konkurenti. Čeprav še niso bili prešteti vsi glasovi, kaže, da bo največ glasov in tudi največ županskih in svetniških mest vendarle prejela krščanskodemokratska CDU.

Pred volitvami v Turingiji, kjer AfD vodi eden najbolj radikalnih politikov stranke Bjorn Hocke, se je postavljajo vprašanje, ali bo stranki uspel veliki met in bo tudi na lokalni ravni postala najmočnejša stranka. A kot vse kaže, se to ne bo uresničilo. Njeni kandidati so se sicer uspeli prebiti v drugi krog volitev za devet od 13-ih predsedniških mest v deželnih svetih, a pričakovati je, da bodo v drugem krogu izvoljeni kandidati drugih strank, predvsem CDU. A pozor, AfD je izboljšala rezultate v primerjavi z letom 2019 in se je uvrstila tik za CDU. AfD je tako morda res nekoliko načeta, a nikakor ne poražena.

Ker se je AfD odrezala slabše, kot se je večina politike bala, iz strank zato prihajajo izjave olajšanja. Vodja CDU v Turingiji Mario Voigt je komentiral, da »gre za dober dan in modro odločitev za Turingijo« in še, da bo CDU zagotovo najmočnejša politična stranka v Turingiji. To bo sicer dokončno znano šele čez dva tedna, ko bo potekal drugi krog volitev tam, kjer v prvem krogu nihče od kandidatov ni prejel absolutne večine glasov. V večini primerov se bosta v drugem krogu spopadla kandidata CDU in AfD.

V drugi krog tudi neonacist

Vodja skrajno leve Levice Ulrike Grosse-Röthig si je oddahnila, saj da »Turingija ni postala modra z ernim samim zamahom« in da so volivci v prvem krogu preprečili naskok AfD na oblast. Modra je namreč barva AfD. Za Levico so te volitve volitve razočaranja. Doslej najmočnejša stranka je namreč morala priznati poraz in je izgubila županska mesta tudi v krajih, kjer je neprekinjeno vladala že več mandatov. Levica trenutno skupaj z SPD in Zelenimi vodi manjšinsko deželno vlado, na prihajajočih deželnih volitvah septembra letos pa se bodo politične karte korenito premešale.

Za precej razburjenja so poskrbele volitve deželnega sveta v okrožju Hildburghausen. Tam se je namreč v drugi krog volitev za predsednika deželnega sveta uvrstil kandidat AfD Tommy Frenck, ki je poznan kot organizator koncertov za neonacistične skupine. Gostišče, ki ga upravlja v kraju, je poznano kot mesto srečevanja različnih neonacističnih skupin, s čimer si je politik tudi ustvaril ime. Zanj je glasovala četrtina volivcev, za protikandidata Svobodnih volivcev pa je glasovalo 42 odstotkov volivcev.

Čeprav rezultatov lokalnih volitev ni mogoče enostavno preslikati na deželne volitve, kljub temu veljajo za neke vrste merjenje volilnega razpoloženja in napoved za deželne volitve. Te bodo v Turingiji potekale septembra. Javnomnenjske raziskave zmago na volitvah deželnega parlamenta napovedujejo AfD, ki naj bi prejela 30 odstotkov glasov, CDU naj bi se z 20 odstotki uvrstila na drugo mesto, Levica pa šele na tretje mesto s 16 odstotki glasov, kolikor naj bi jih prejela tudi stranka Sahre Wagenknecht, ki je nastala po izstopu več poslancev iz Levice. Sestavljanje nove vlade bo zato izjemno zahtevno in verjetno je, da bo tudi nova vlada manjšinska, tokrat pod vodstvom CDU.