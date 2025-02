Ali lahko Friedrich Merz še vedno reši Nemčijo?

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se volilna kampanja bliža koncu, je eno glavnih vprašanj volilna privlačnost 69-letnega Merza. Nekdanji podjetniški pravnik, ki se je za desetletje umaknil iz politike, se je prikazal kot drzen gospodarski reformator, ki Nemčijo lahko popelje iz sedanjega gospodarskega mraka. To pa vključuje bolj konfrontacijski – in bolj desničarski – pristop k politiki, kot ga je vajena večina Nemcev.

Merz se je poskušal zgledovati po Donaldu Trumpu, ki je v politiki uporabil pristop »šok in preplah«, pravi Andreas Busch, profesor političnih ved na univerzi v Göttingenu. »Tvegal je. Želel je izraziti politično sporočilo, vendar je spoznal, da se je ustrelil v nogo.«

Čeprav še vedno ni jasno, ali bo Merzeva razprava o migracijah za njegovo stranko koristna, je vendarle polarizirala kampanjo. Več kot 150.000 protestnikov se je zbralo pred sedežem CDU Konrada Adenauerja v Berlinu in obsodilo poskus sodelovanja s skrajno desnico. Olaf Scholz, sedanji kandidat SPD, in kandidat Zelenih, minister za gospodarstvo Robert Habeck, sta spremenila gesla kampanje, usmerjena proti šefu CDU. »Sredina namesto Merza« je novi moto SPD. Zeleni pa so se odločili za slogan »Habeck namesto Merza«. »Polarizacija ni slaba stvar,« pravi Roland Koch, veteran CDU in tesen Merzev zaveznik, »ker zaostruje razpravo in mobilizira volilno bazo.«