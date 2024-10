Alternativna Nobelova nagrada gre tudi v Palestino

Letošnji prejemniki alternativne Nobelove nagrade Right Livelihood Award, ki jo podeljujejo za prizadevanja za mir, demokracijo, človekove pravice in zdravo okolje, so palestinski aktivist, borka za pravice staroselcev na Filipinih, mozambiška podnebna aktivistka in britanski forenzični laboratorij, namenjen preiskavam kršitev človekovih pravic.

Palestinec Isa Amro si je nagrado prislužil z nenasilnim uporom proti izraelski okupaciji na Zahodnem bregu. Z namenom boja proti nezakonitim izraelskim naselbinam v Palestini je ustanovil tudi temu posvečeno organizacijo, zaradi svojega aktivizma pa je bil večkrat podvržen pritiskom in nasilju tako okupacijskih kot lokalnih palestinskih oblasti, je danes ob razglasitvi pojasnil Ole von Uexküll, izvršni direktor organizacije Right Livelihood.

Joan Carling s Filipinov si je nagrado prislužila z neumornim delom za pravice tam živečih staroselskih skupnosti. Kot so zapisali na spletni strani Right Livelihood, je prispevala k dobrobiti staroselskih skupnosti tako na ravni svoje domovine kot tudi regionalno in globalno.

Mozambiška nevladnica Anabela Lemos je zadnji dve desetletji posvetila boju proti kapitalskim interesom izkoriščanja naravnih virov Mozambika. Njeno delo presega meje, saj je s svojo organizacijo oblikovala zavezništvo z aktivisti iz več kot 23 držav, ki je doslej uspešno zamaknilo začetek 24 milijard ameriških dolarjev vrednega projekta pridobivanja plina na severu te afriške države na obali Indijskega oceana.

Poleg treh posameznikov si je nagrado letos prislužil tudi britanski raziskovalni forenzični laboratorij Forensic Architecture, ki da s svojim tridimenzionalnim kartiranjem konfliktnih območij prispeva k ugotavljanju odgovornosti kršiteljev človekovih pravic po svetu v preteklosti in sedanjosti.

Za Sobotno prilogo smo se pred kratkim pogovarjali s Petrom Polackom, raziskovalcem pri Forensic Architecture. Celoten članek Nine Gostiša z naslovom Kako bi bil videti genocid v 21. stoletju? Tako lahko preberete na tej povezavi.

Alternativno Nobelovo nagrado je leta 1980 vzpostavil švedsko-nemški filantrop von Uexküll, potem ko švedska akademija, ki skrbi za podelitev Nobelovih nagrad, ni hotela vzpostaviti tudi nagrad za prizadevanja na področju zaščite okolja in mednarodnega razvoja.

Nagrado so doslej prejele številne svetovno znane osebnosti, kot so švedska pisateljica Astrid Lindgren, ameriški žvižgač Edward Snowden in švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Običajno sicer nagrade prejmejo osebnosti in organizacije, ki sicer niso v središču mednarodne pozornosti.