Amazon napovedal ukinitev 18.000 delovnih mest

Iz ameriškega spletnega velikana Amazon so v sredo sporočili, da bodo ukinili več kot 18.000 delovnih mest. Kot razlog so v podjetju navedli negotove gospodarske razmere in dejstvo, da so med pandemijo covida-19 na veliko zaposlovali. Odpuščali bodo tudi v Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Z zmanjšanjem, ki smo ga izvedli novembra, in zmanjšanjem, ki ga predstavljamo danes, nameravamo ukiniti nekaj več kot 18.000 delovnih mest,« je v izjavi zaposlenim povedal izvršni direktor Andy Jassy. Pri Amazonu so novembra napovedali 10.000 odpuščanj. Jassy je pri tem zagotovil, da se zavedajo, da so te ukinitve delovnih mest za ljudi težke, zato teh odločitev ne sprejemamo zlahka.

»Prizadevamo si podpreti prizadete in zagotavljamo pakete, ki vključujejo odpravnino, prehodno zdravstveno zavarovanje in zunanjo pomoč pri iskanju zaposlitve,« je pojasnil.

Po Jassyjevih besedah bodo odpuščali tudi v Evropi, o čemer bodo prizadeti zaposleni obveščeni z 18. januarjem. Za nenadno objavo o odpuščanjih so se odločili, ker je eden od zaposlenih to informacijo dal v javnost, je pojasnil.