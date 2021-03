Američani menda bolj umirajo za covidom zaradi prevelike telesne teže

7.39 Američani menda bolj umirajo za covidom-19 zaradi prevelike telesne teže

V raziskavi Svetovne zveze proti preveliki telesni teži (World Obesity Federation) je bilo ugotovljeno, da je 90 odstotkov smrtnih primerov zaradi covida-19 v državah, kjer ima polovica prebivalcev preveliko telesno težo. Problem je največji v ZDA, kjer je predebelih kar 70 milijonov ljudi. V ZDA ima 67,9 odstotka prebivalstva indeks telesne mase nad vrednostjo 25. Zdrava raven je med 18 in 24, vrednost nad 30 pa je debelost. Takih Američanov je 70 milijonov. Ljudje s preveliko telesno težko pogosteje huje zbolijo zaradi covida-19, ker imajo oslabljen imunski sistem, ki je obremenjen zaradi prevelike telesne teže. Najmanj smrtnih primerov na število prebivalcev je v Vietnamu, kjer ima preveliko telesno težo le 7,3 odstotka prebivalstva. Podobno velja tudi za Japonsko in Singapur.V ZDA se je do sinoči po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo več kot 28,8 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 520.000. To je največ od vseh držav sveta, čeprav so ZDA glede na število prebivalcev po smrtnih primerih na 8. mestu. V četrtek je število okužb in smrti v primerjavi s sredo spet nekoliko naraslo, in sicer na 66.000 in 2500. V ZDA pospešeno cepijo prebivalstvo proti koronavirusu s tremi cepivi (Pfizer, Moderna in Johnson & Johnson) in do konca maja bodo imeli po besedah predsednikadovolj cepiva za vse odrasle prebivalce. V nekaterih državah so starostno mejo upravičenosti do cepiva že spustili na 50 let.V ZDA pa so prvi na svetu cepili tudi živali. V živalskem vrtu v San Diegu so s poskusnim cepivom proti koronavirusu, ki ga je za živali razvilo podjetje Zoetis, cepili štiri orangutane in pet šimpanzov vrste bonobo. Med cepljenimi je orangutanka Karen, ki je imela leta 1994 prvo odprto operacijo srca na primatu, poroča National Geographic. V San Diegu se je s koronavirusom v živalskem vrtu okužilo osem goril, ki zdaj dobro okrevajo. Po svetu so bili primeri okužb s koronavirusom tudi med psi, mačkami, tigri in levi ter drugimi živalmi.