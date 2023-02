Američani sestrelili kitajski vohunski balon

Ameriški predsednik Joe Biden je obljubil, da bodo poskrbeli za kitajski obveščevalni balon nad ZDA, in res so ga sestrelili po dosegu Atlantskega oceana ob 14.38 po vzhodnoameriškem času. Vojaška letala so napadla za tri avtobuse obsežni balon s kovinskimi strukturami za domnevno vohunjenje in v Beli hiši ter Pentagonu upajo, da bodo pridobili čim več ostankov.

Že vse od odkritja balona nad Montano so poudarjali, da nočejo ogroziti nikogar na tleh ter so s sestrelitvijo počakali do balonovega prihoda do Južne Karoline in čez. Že prej so izjavljali, da so zavarovali morebitne vohunske cilje, republikanci pa demokratskega predsednika obtožujejo, da je avtokratskemu komunističnemu režimu, ki velja za najresnejšega strateškega nasprotnika ZDA, razkril ameriško zunanjepolitično šibkost.

Predsednik Joe Biden je obljubil obračun z balonom, a kritiki obtožujejo, da je ukrepal prepozno Foto Andrew Caballero-reynolds/Afp

V Pekingu so kmalu priznali lastništvo balona, a so ves čas zagotavljali, da gre za nedolžnega vremenarskega, ki je skrenil s poti, ter Američane so pozivali, naj ohranijo hladno kri. Kritiki pa verjamejo, da sta Bela hiša in Pentagon za balon vedela že konec januarja, ko naj bi prek zahodne obale Aljaske začel potovati proti jugu. Uradno so ga opazili šele nad vojaškim oporiščem Malmstrom v Montani, enim treh z velikimi zalogami medcelinskih balističnih raket.

(se nadaljuje)