Predsednik v pasti zaupnih dokumentov

Agenti zveznega preiskovalnega urada FBI so končno obiskali dom ameriškega predsednika Joeja Bidna v delawarskem Wilmingtonu, pa čeprav drugače kot med preiskavo Donalda Trumpa brez televizijskih kamer v bližini. Po skoraj trinajstih urah so našli še šest dokumentov, za katere prvi ameriški demokrat ni imel pooblastil, in v Washingtonu se zastavljajo vprašanja o njegovi politični usodi.