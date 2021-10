Ameriko so že napadli

V nadaljevanju preberite:

ZDA še vedno veljajo za vojaško najmočnejše države na svetu, toda zadnji trije predsedniki so opazneje opozarjali na omejitve ameriške moči. Dva izmed njih, demokrata Barack Obama in Joe Biden, sta dajala in še dajeta vtis šibkosti, največ skrbi pa morda vzbuja ameriško spodkopavanje od znotraj zaradi nepomirljivih političnih prepirov in sovražnih akcij iz tujine.