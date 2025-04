Ameriške carine bodo prizadele Vietnam

V nadaljevanju preberite:

Carine bodo usekale v samo jedro vietnamskega izvozno usmerjenega gospodarskega modela. V zadnjih letih je tamkajšnje gospodarstvo imelo koristi od proizvajalcev, ki so razširili svojo proizvodnjo zunaj Kitajske. V zadnjem desetletju (z izjemo pandemije) je bila tako povprečna rast sedem odstotkov na leto. Prodaja v ZDA predstavlja 30 odstotkov celotnega izvoza in 27 odstotkov nominalnega BDP. Zaradi naraščajočih realnih plač na Kitajskem so se podjetja preusmerila v Vietnam, kjer so stroški dela polovico nižji od kitajskega povprečja, prebivalstvo pa ima dobro osnovno zdravstveno varstvo in izobrazbo. Poleg tega nekatera podjetja sledijo strategiji »Kitajska plus ena«, s katero širijo dobavne verige zunaj Kitajske. Vietnam je za ta podjetja privlačen zaradi dobrih železniških povezav s Kitajsko in dokaj enostavnega poslovanja.