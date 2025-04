Kdo bo v Trumpovi igri zmagal?

V nadaljevanju preberite:

»Zlata doba Amerike se začenja prav zdaj,« je slovesno napovedal Donald Trump v inavguracijskem nagovoru 20. januarja. Poslovni svet je v pričakovanju nižjih davkov, manj birokracije in večjega povpraševanja ameriških potrošnikov verjel tej njegovi bleščeči retoriki. Od novembrskih volitev do predsednikove prisege je indeks Russell 3000, ki vključuje večino ameriških javnih podjetij, zrasel za 5 odstotkov. Nova vrednost za delničarje je znašala 2,4 bilijona (tisoč milijard) dolarjev, kar je enako celotnemu indijskemu borznemu trgu in dvema mehiškima borzama skupaj. Amerika je bila prva. Nihče ji ni bil niti blizu.

Mesec dni po začetku Trumpovega drugega mandata je bila Amerika »še bolj prva«. Do 19. februarja je indeks Russell 3000 pridobil dodatnih 1,4 bilijona dolarjev tržne kapitalizacije in dosegel rekordnih 63 bilijonov dolarjev. Scott Bessent, precej zadržan milijarder in upravljavec hedge skladov, je prevzel vodenje finančnega ministrstva. Še en finančnik, Howard Lutnick, je bil imenovan za ministra za trgovino, inženirski genij Elon Musk pa naj bi poskrbel, da bi počasna in okorela birokracija začela delovati tako učinkovito kot Tesline proizvodne linije. Bi situacija sploh lahko bila še bolj bleščeča?