Ameriške fronte proti pandemiji in zaradi nje

Omikron so sredi minulega tedna zaznali tudi v ZDA, polno cepljen potnik ga je iz Južne Afrike prinesel v Kalifornijo. Po besedah – in zareku – kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma je ameriški pacient številka ena ženska med 18. in 49. letom z blagimi simptomi bolezni. To vzbuja upanje na delovanje dosedanjih cepiv proti novemu sevu virusa ali celo na njegove blažje, pa čeprav morda bolj kužne značilnosti, tako kot drugje po svetu pa tega še ne morejo zagotoviti niti v Washingtonu. Poleg zdravstvenih dilem, kaj storiti, se v delu ameriške javnosti razgrevajo ogorčeni prepiri o učinkih cepljenja in ozadjih covida-19.