Robert F. Kennedy: Moje mnenje je nepomembno

Robert F. Kennedy ml., ameriški minister za zdravje, je včeraj pričal pred senatom ZDA, kjer je branil obsežna odpuščanja in proračunske reze v svojem ministrstvu ter odgovarjal na vprašanja o svojem stališču do cepljenja, zlasti med epidemijo ošpic, piše ABC News. V ZDA so letos potrdili več kot tisoč primerov te nalezljive otroške bolezni in drugo smrt po letu 2003.

Obsežno odpuščanje in reorganizacija ministrstva

Kennedy je potrdil, da so v okviru prizadevanj za zmanjšanje stroškov in po nasvetih predsednika Donalda Trumpa od marca 2025 odpustili približno 10.000 zaposlenih v ključnih agencijah, kot sta FDA (uprava za zdravila in hrano) in CDC (center za preventivo in nadzor nalezljivih bolezni).

Po poročanju ABC News naj bi kmalu odpustili še deset tisoč ljudi, s čimer bi od nastopa mandata Kennedy oklestil četrtino vseh delovnih mest na ministrstvu. Demokratski zakonodajalci so Kennedyja kritizirali tudi zaradi zmanjšanja sredstev za različne zdravstvene programe.

Na radikalne spremembe je pred kratkim opozarjal tudi Bernie Sanders. Ta je dejal, da je Trump do aprila ukinil 13,5 milijarde dolarjev, namenjenih za zdravstvene raziskave, samo Nacionalnemu inštitutu za raziskovanje raka več kot 300 milijonov dolarjev.

Stališče do cepljenja

Kennedy, ki mu je predsednik ZDA zaupal nalogo, da »naredi Ameriko spet zdravo«, je znani dvomljivec o učinkovitosti cepiv, med drugim je trdil, da povzročajo avtizem. V časih, ko v ZDA narašča število okužb z ošpicami, je v kongresu dejal, da bi svoje otroke verjetno cepil pred ošpicami, vendar dodal, da je njegovo mnenje irelevantno in da ga ljudje ne bi smeli upoštevati ter naj raje poslušajo nasvete zdravnikov v nacionalnem inštitutu za zdravje in centru za nadzor nalezljivih bolezni. Obenem je priznal, da je podprl študijo CDC o morebitni povezavi med cepivi in avtizmom.

»Težava je v tem, da je to, da svetuje ljudem, njegova glavna naloga. To je naloga vsakega vodje. Po mojem mnenju se izogiba tej odgovornosti in to se mora spremeniti,« je neodločnost ministra grajal Georges Benjamin, izvršni direktor ameriškega združenja za javno zdravstvo.

V debati je tudi demokratski senator Chris Murphy zdravstvenega ministra vprašal, ali priporoča cepljenje proti ošpicam. Kennedy je odgovoril: »Ljudem ne bom dejal, da je vse varno, ker vem, da ni. Moram spoštovati njihovo inteligenco.«

Kritike in podpora

Njegovo zaslišanje v senatnem odboru za zdravje so vmes prekinili protestniki, ki so jih odstranili policisti. Demokrate je Kennedy spravljal v jezo, ko ni hotel potrditi, da ne bo zmanjšanja porabe v zveznih zdravstvenih programih. Dejal je le, da bo zagotovil ustrezno porabo.

Kennedyjev nastop je razkril nesoglasja v pristopih ob obvladovanju epidemije in pri vodenju javnega zdravstva v času ameriške krize. Medtem ko nekateri podpirajo njegove ukrepe kot nujne za zmanjšanje stroškov in povečanje učinkovitosti, drugi opozarjajo na tveganja za javno zdravje.