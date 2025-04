Število primerov ošpic raste, stališča mehča celo anticepilec Kennedy

V ameriški zvezni državi Teksas še naprej narašča število primerov ošpic, te dni so pokopali osemletno deklico, že drugo smrtno žrtev bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s cepljenjem. Menonitsko skupnost v mestu Seminole, ki žaluje za otrokom, je obiskal tudi ameriški minister za zdravstvo Robert F. Kennedy, sicer znan po svojih odklonilnih stališčih do cepljenja.

V ZDA so letos zabeležili že več kot 700 primerov ošpic, kar je veliko več kot leta 2024, ko jih je bilo 285 primerov. Večina okužb – do tega petka kar 540 – se je pojavila v zahodnem Teksasu, 56 bolnikov so morali poslati na zdravljenje v bolnišnico. Z izbruhom so povezani tudi primeri v Novi Mehiki, Oklahomi in Kansasu. Po letu 2015 so zabeležili tudi prvo smrtno žrtev ošpic v vseh ZDA. Oba otroka, ki sta umrla, sta bila necepljena, je poročal BBC.

Komaj 82-odstotna precepljenost v javnih šolah

Ošpice so se hitro razširile zlasti med menoniti, versko skupnostjo, ki živi v bližini Seminola in odklanjajo kakršno koli cepljenje in tudi zdravljenje v zdravstvenih ustanovah. Precepljenost v javnih šolah na tem območju je po ocenah tamkajšnjega predstavnika tamkajšnjega inštituta za javno zdravje Zacha Holbrooksa komaj le 82-odstotna. Da bi dosegli čredno imunost, bi morala biti precepljenost skupnosti vsaj 95-odstotna.

Večina okužb – do tega petka kar 540 – se je pojavila v zahodnem Teksasu, 56 bolnikov so morali poslati na zdravljenje v bolnišnico. FOTO: Brandon Bell/Afp

Tudi Holbrooks, je povzel BBC, kot otrok ni bil cepljen proti ošpicam. To je storil sam šele na fakulteti na fakulteti in še enkrat februarja, ko je njegovo rojstno mesto postalo epicenter enega najhujših izbruhov ošpic v ZDA v zadnjem desetletju. »Želim si, da bi se več ljudi odločalo za cepivo,« je dejal predstavnik inštituta za javno zdravje. »Mi že lahko pošiljamo sporočila, vendar je odvisno od ljudi, ali nas bodo obiskali.« Od začetka izbruha januarja so v mestu Seminole proti ošpicam cepilo 103 odrasle in 143 otrok, je povedal Holbrooks.

A menonitska skupnost, ki ima po ocenah okoli 40.000 pripadnikov, ni osamljena. V Teksasu ima vsaj 118.000 vrtcev izjeme pri enem ali več cepivih, večinoma na podeželju, je povedala Terri Burke, direktorica teksaške skupine za zagovorništvo cepiv, Immunization Partnership. Starši si zagotovijo opravičilo, po katerem lahko otroka izvzamejo iz obveznosti cepljenja iz različnih razlogov, vključno z veroizpovedjo.

Mešana sporočila zveznih oblasti

Prebivalce tudi med izbruhom ošpic (marsikdo jih je s težkim potekom prebolel) in kljub smrti dveh otrok težko prepričajo, da se cepijo, še zlasti ker dobivajo mešana sporočila o zveznih oblasti, navsezadnje je zdajšnji minister za zdravje v preteklosti glasno podpriral teorije zarote o cepljenju, vključno z ovrženimi trditvami o povezavah z avtizmom.

Ta teden so se v skupnosti menonitov poslovili od osemletne deklice, ki je umrla zaradi ošpic. FOTO: Justin Rex/Reuters

Tudi izbruh ošpic v zahodnem Teksasu je sprva omalovaževal in ga označil za zgolj »neobičajnega«. Njegovo pripombo je ponovil tudi predsednik ZDA Donald Trump, ko so ga novinarji vprašali o izbruhu bolezni. Odvrnil je, da je bilo prizadeto »dokaj majhno število ljudi« in dodal, da to »ni nič novega«. Sredi tega tedna je Kennedy vendarle zavzel odločnejšo držo in za CBS News izjavil: »Stališče zvezne vlade in moje stališče je, da se morajo ljudje cepiti proti ošpicam.«

Ko je završalo med podporniki cepljenja na družbenih omrežjih, je pojasnil, da vlada po njegovem mnenju »ne bi smela predpisovati« cepiv.

Toda njegove prejšnje izjave še vedno odmevajo v javnosti. V eni od več trgovin z naravnimi zdravili v lasti menonitov v mestu Seminole je razstavljenih na desetine stekleničk olja iz jeter trske, prehranskega dopolnila, ki vsebuje vitamin A, poroča BBC. Kennedy je namreč promoviral vitamin A kot alternativno zdravilo za zdravljenje ošpic, za katerega zdravniki pravijo, da se ne sme dajati brez zdravnikovega napotka in ne more nadomestiti cepiva. V nekaterih primerih – starši so namreč otrokom dajali vitamin A kot preventivo pred boleznijo – so morali otroke zaradi toksičnosti tega vitamina celo zdraviti v bolnišnicah, je poročal BBC.

Sredi tega tedna je Kennedy vendarle zavzel odločnejšo držo in za CBS News izjavil: »Stališče zvezne vlade in moje stališče je, da se morajo ljudje cepiti proti ošpicam.« FOTO: Jim Urquhart/Reuters

Skupnost potrebuje močnejša sporočila zveznih uradnikov, da bi ljudi prepričali, da se cepijo, je opozoril Gordon Mattimoe, direktor lokalne zdravstvene ustanove v bližnjem okrožju Andrews.

Jeff Hutt, nekdanji tiskovni predstavnik političnega odbora Naredimo Ameriko spet zdravo in Kennedyjev nekdanji nacionalni terenski direktor, pa je izjavil, da mora minister za zdravje ubrati srednjo pot in zagotoviti izjave, ki so »politično ustrezne«, hkrati pa zagotoviti kanec skepse pri stališčih o cepivih.