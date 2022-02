Ameriški poredsednik Biden »načelno« za srečanje z ruskim Putinom

Ameriški predsednik Joe Biden soglaša s srečanjem z ruskim Vladimirjem Putinom pod pogojem, da ta ne bo napadel Ukrajine, sporoča francoski predsednik Emmanuel Macron. Voditelja naj bi razpravljala tudi o »varnostni in strateški stabilnosti Evrope.«

V ameriški administraciji so še v nedeljo popoldne navajali prepričanje, da bo Putin s 190 tisoč vojaki napadel Ukrajino, podpredsednica Kamala Harris je na münchenski tiskovni konferenci govorila o resni možnosti vojne v Evropi. Predsednik Biden je odpovedal pot v domači Delaware ter se raje posvetoval s svetovalci za nacionalno varnosti, med ZDA in Francijo ter Francijo in Rusijo pa so se že dogajali številni telefonski klici: tudi dveurni med Macronom in Putinom, v katerem naj bi ruski predsednik za krizo dolžil ukrajinske »provokacije«.

Posrednik je francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto Pool/Reuters

Hkrati so posnetki kazali ruske tanke, označene z velikimi Z-ji, na poti proti meji z Ukrajino, in ameriško veleposlaništvo v Moskvi je ameriškim državljanom priporočilo, naj imajo pripravljene osebne varnostne načrte. Bojijo se napadov na nakupovalna središča in druga javna mesta, s katerimi bi Kremelj opravičil napad na Ukrajino.

Te črne scenarije naj bi zdaj poskusil preprečiti še en vrh med Bidnom in Putinom, o katerem naj bi se v četrtek dogovarjala zunanja ministra Antony Blinken in Sergej Lavrov. Še posebej vzhodno Evropo pa bo seveda zanimalo, kaj bosta svetovna voditelja rekla o varnosti in strateški stabilnosti v Evropi. Putin je že prej zahteval umik vojakov starih članic vojaške zveze Nato iz novih, slišati pa je že bilo tudi o zahtevah po umiku ZDA iz vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope.

Demokratski predsednik je doslej raje poudarjal enotnost članic vojaške zveze Nato, a dal tudi vedeti, da se ameriški vojaki ne bodo bojevali za svobodo Ukrajine.