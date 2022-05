7.50 Kijev: Uspešna ukrajinska protiofenziva pri Harkovu

Ukrajinske sile uspešno potiskajo rusko vojsko z območij okoli Harkova na severovzhodu države, so v torek sporočili iz ukrajinske vojske. Navedbe je v svojem večernem videonagovoru potrdil predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, poroča britanska mreža BBC.

Zelenski je pohvalil napore ukrajinskih vojakov, ki po njegovih besedah kažejo »nadnaravno moč« v boju proti agresorski vojski, a je pri tem vseeno posvaril pred evforijo, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

»Ukrajinske oborožene sile delajo vse, da bi osvobodile našo državo in naše ljudi,« je sporočil Zelenski in dodal: »Vsa naša mesta bodo osvobojena – Herson, Melitopolj, Berdjansk, Mariupolj in druga.« Ameriški think-tank Inštitut za vojne študije, ki se sklicuje na vire znotraj ruske vojske, trdi, da so bili Rusi potisnjeni skoraj povsem do ukrajinsko-ruske meje.

Harkov, ki je pred vojno štel 1,5 milijona prebivalcev, je vse od konca februarja tarča napadov ruskega topništva in letalstva, ukrajinska vojska pa je doslej uspešno odbila vsak poskus zavzetja mesta.

Po ocenah Inštituta za vojne študije bo ukrajinska protiofenziva v nekaj tednih prisilila ruske sile v popoln umik iz okolice Harkova. Sočasno strokovnjaki inštituta opažajo, da ruska vojska postopno napreduje okoli 150 kilometrov jugovzhodno, kjer osvajajo ozemlja regije Donbas, ki še niso pod nadzorom ruskih sil ali sil lokalnih proruskih oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Ukrajini še naprej trpijo zaradi ruske invazije. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

7.00 V CD dobrodelni koncert za Ukrajino Glasba za prihodnost

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo nocoj ob 20. uri dobrodelni koncert mladih glasbenikov iz Ukrajine in Slovenije ter svetovno znanega latvijskega violinista Gidona Kremerja za pomoč otrokom in družinam iz Ukrajine.

Pred dogodkom, med njim in po njem bodo v sodelovanju z Unicefom Slovenija zbirali prostovoljne prispevke za pomoč sodelujočim glasbenikom in njihovim družinam iz Ukrajine ter za Unicefove programe pomoči za otroke in družine iz Ukrajine.

V umetniško-donatorskem projektu Glasba za prihodnost se nadarjeni mladi glasbeniki iz Ukrajine povezujejo z mladimi glasbeniki iz Slovenije pod okriljem Slovenskega mladinskega orkestra v simfonični orkester Music for the Future.

Pod taktirko dirigentke Žive Ploj Peršuh je na programu nocojšnjega koncerta Simfonija št. 8 v G-duru češkega skladatelja Antonína Dvořáka, Violinski koncert v a-molu, izvirno za violončelo, nemškega skladatelja Roberta Schumanna, Melodija ukrajinskega skladatelja Miroslava Skorika ter Svečana uvertura slovenskega skladatelja Lucijana Marije Škerjanca.

6.38 Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil 40 milijard dolarjev za pomoč Ukrajini

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek zvečer potrdil 40 milijard dolarjev vreden zakon za pomoč Ukrajini in evropskim zaveznikom, kmalu bo podobno nalogo opravil še senat. Za denar je zaprosil predsednik ZDA Joe Biden, in sicer za 33 milijard, vendar povišanju vsote ne nasprotuje.

Za predlog, s katerim se bo ameriška pomoč Ukrajini zaradi ruske invazije povečala na skoraj 54 milijard dolarjev, so glasovali vsi demokrati in tudi večina republikancev. Za Ukrajino bo tako šlo več denarja, kot so ga ZDA v letu 2019 namenile za pomoč po vsem svetu. Znesek predstavlja tudi skoraj odstotek celotnega proračuna ZDA.

V predlogu je šest milijard dolarjev za oborožitev in urjenje ukrajinske vojske, 8,7 milijarde dolarjev za obnovo vojaškega materiala, ki so ga ZDA doslej že poslale v Ukrajino ter 3,9 milijarde dolarjev za ameriške vojake, ki so v regiji blizu Ukrajine. Predvidenih je 8,8 milijarde dolarjev gospodarske podpore Ukrajini, okrog štiri milijarde dolarjev za Ukrajino in evropske zaveznike, da se oborožijo, in 900 milijonov dolarjev za begunce.