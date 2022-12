Ameriško-afriški vrh z visokimi vložki

V nadaljevanju npreberite:

S tridnevnim vrhom z afriškimi državami ameriški predsednik Joe Biden poudarja pomembnost črne celine v svetu in ameriško zavezanost njej. Toda nad washingtonskim srečanjem bo senca Kitajske, ki že dlje časa krepi svojo gospodarsko, surovinsko in vojaško navzočnost na celini z 1,2-milijardnim prebivalstvom. To naj bi se do leta 2050 podvojilo, na četrtino vsega prebivalstva sveta z velikimi potrebami in pomembnimi naravnimi bogastvi.