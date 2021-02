Ameriško »povračilno« bombardiranje iranskih milic v Siriji

V nadaljevanju preberite:

Ameriška letala so v noči iz četrtka na petek na vzhodu Sirije bombardirala konvoj tovornjakov in mejno postojanko ob meji z Irakom v bližini mesta Abu Kamal, ki so jo, enako kot tovornjake, upravljali pripadniki iranskih in iraških šiitskih milic, povezanih z Ljudskimi mobilizacijskimi enotami (Hašd al Šabi). Napad na sirskem ozemlju je – v kabinetu so mu bile predstavljene tudi druge možnosti – odobril predsednik Joe Biden in tako postal tretji zaporedni ameriški predsednik, ki je bombardiral cilje v Siriji.