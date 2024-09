Z Eifflovega stolpa odstranili olimpijske kroge

Olimpijske kroge, ki so od junija viseli na Eifflovem stolpu, so po zahtevi pariške mestne hiše odstranili in naj bi jih v kratkem zamenjali z drugimi s trajnejšo strukturo. Ti bodo nato na stolpu viseli do leta 2028 in olimpijskih iger v Los Angelesu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petbarvni, 29 metrov dolgi in 15 metrov visoki krogi so bili pritrjeni med prvim in drugim nadstropjem stolpa, tridesettonska konstrukcija, ki jo je izdelala francoska jeklarna, pa ni bila zasnovana tako, da bi zdržala zimske vremenske razmere.

Mesto Pariz, lastnik Eifflovega stolpa, in Mednarodni olimpijski komite (Mok), lastnik olimpijskih simbolov, sta povedala, da si prizadevata za zgraditev novih, lažjih, trajnih krogov, medtem ko bodo stare pretopili. Med čakanjem na namestitev novih so manjše obroče obesili na most Iena, ravno nasproti stolpa.

Načrt pariške županje Anne Hidalgo, da obdrži kroge na Eifflovem stolpu do leta 2028, je sprožil močne kritike med zagovorniki dediščine in potomci Gustava Eiffla. V njihovih očeh stolp ni namenjen reklamnim napisom, za kar smatrajo olimpijske kroge. Sicer je 330-metrski Eifflov stolp, ki so ga dokončali leta 1889 za pariško razstavo in je prvotno nameraval stati le 20 let, v lasti mesta.