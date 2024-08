Konec olimpijskega premirja, čas za resne pogovore

V nadaljevanju preberite:

Francija, odkar je 7. julija v drugem in zadnjem krogu predčasnih parlamentarnih volitev največ glasov in s tem sedežev v narodni skupščini dobila Nova ljudska fronta, še vedno nima nove vlade. Emmanuel Macron je pogovore o tem odložil na čas po olimpijskem oziroma političnem premirju, določenem za obdobje iger v Parizu – začeli so se včeraj.

Francoski predsednik, ki je svojo vlado v odstopu prosil, naj ostane in opravlja tekoče posle, dokler v državi ne bo zagotovljena politična stabilnost, je k sebi v Elizejsko palačo povabil vodje političnih strank in poslanskih skupin. Prvi so se pri njem zglasili predstavniki Nove ljudske fronte, zadnji pa bodo v ponedeljek na vrsti predstavniki Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ko naj bi Macron sprejel tudi predsednika senata Gérarda Larcherja in predsednico narodne skupščine Yaël Braun-Pivet.