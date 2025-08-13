Apokaliptični prizori na jugu Albanije: kaos, panika, ljudje bežijo pred zublji

Več držav na Balkanu se tudi danes spopada z obsežnimi gozdnimi požari. V Albaniji so v torek zahtevali eno življenje, v Grčiji pa so razmere najbolj kritične na Peloponezu, kjer so oblasti odredile evakuacijo več tisoč ljudi iz enega od mest. V Črni gori, kjer so v ponedeljek zaprosili za mednarodno pomoč Nato in EU, so požari po navedbah pristojnih služb pod nadzorom, poročajo tuje tiskovne agencije

V Albaniji je bilo v torek zvečer aktivnih 27 požarov. Več deset hiš je popolnoma zgorelo, veliko ljudi je poškodovanih, v mestu Elbasan južno od Tirane pa je umrl 80-letni moški, lokalne medije povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Najbolj kritično je v kraju Delvine na jugu Albanije, ki ga je v torek zvečer obkrožil požar na hribih nad mestom.

Razmere so se poslabšale v manj kot tridesetih minutah po izbruhu prvih plamenov. Prebivalci mesta so poročali o apokaliptičnih prizorih. Vladala sta kaos in panika, mnogi pa so poskušali zapustiti mesto, je še poročala Ansa.

Zasilna zatočišča na Peleponezu

Grške oblasti so zaradi neobvladljivega požara v torek zvečer odredile evakuacijo mesta Kato Ahaja na polotoku Peloponez. V mestu so kot zasilna zatočišča že odprli šole in dvorane, približno 7500 ljudi pa naj bi z avtobusi prepeljali v mesta južneje, pišejo lokalni mediji, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA.

V Grčiji so razmere najbolj kritične na Peloponezu. FOTO: Louiza Vradi/Reuters

Gori tudi na otoku Zakintos. Tam so zaradi velikega požara na gozdnatem območju naselja Koiliomenos po poročanju Tanjuga izvedli evakuacijo v vseh turističnih objektih v vaseh Agalas in Keri na jugozahodu otoka, turiste pa premestili v druge hotele. Evakuacije so izvedli tudi v več drugih vaseh, najmanj 62 ljudi pa so evakuirali s čolni.

Dramatične razmere so po poročanju DPA prav tako na otoku Hios, kjer prebivalci ene od vasi na zahodu otoka prek omrežja X prosijo za pomoč.

Po podatkih gasilske službe je v zadnjih 48 urah po vsej državi izbruhnilo 152 požarov. Pri gašenju sodeluje okoli 4900 gasilcev, do noči so uporabili tudi 62 helikopterjev in letal za gašenje, še navaja DPA.

Peklensko tudi v Črni gori in Srbiji

Z več intenzivnimi požari po celotni državi se je v zadnjih dneh spopadala tudi Črna gora. Med gašenjem požara je v torek umrl vojak, še en pa se je hudo poškodoval.

Večina požarov je zdaj pod nadzorom, najbolj kritično pa je v Kučih na vzhodu države, kjer bo danes pri gašenju pomagal tudi helikopter iz Srbije, je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina povedal načelnik operativno-komunikacijskega centra direktorata za zaščito in reševanje Zlatko Mićanović.

Večina požarov v Črni gori je zdaj pod nadzorom. FOTO: Savo Prelevic/AFP

S požari so se v zadnjih dneh spopadali tudi v Srbiji. Z ministrstva za notranje zadeve so v torek sporočili, da je bilo v zadnjih 24 urah prijavljenih 181 požarov, ki pa so jih pogasili. Poškodovanih ni bilo, zgorel je en pomožen objekt, o večji gmotni škodi pa ne poročajo.

Jug Evrope je že več dni v primežu vročinskega vala, s temperaturami, ki ponekod presegajo 40 stopinj Celzija. Nekatere države so zaradi ekstremne vročine in nevarnost požarov razglasile rdeče vremensko opozorilo.

Vsaj štiri žrtve Posledice vročine in požarov so zahtevale več žrtev. V Italiji je zaradi vročinskega udara umrl štiriletni deček, v Španiji je v gozdnem požaru umrl moški, ki je utrpel opekline na 98 odstotkih telesa, umrla sta tudi prebivalec Albanije in gasilec iz Črne gore. Tudi sicer visoke temperature v Evropi vsako leto zahtevajo več deset tisoč življenj. Raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko do konca stoletja zaradi vse močnejših vročinskih valov na leto umrlo dodatnih 8000 do 80.000 ljudi. Letos je po Evropi zgorelo že več kot 400.000 hektarov površin, kar je 87 odstotkov več od povprečja v zadnjih dveh desetletjih, kar po besedah znanstvenikov kaže na uničujoče posledice podnebnih sprememb.

Številni požari so zajeli tudi Španijo, kjer delo gasilcem otežuje močan veter. V Galiciji na severozahodu ter v sosednji regiji Kastilja in Leon so evakuirali prebivalce osmih naselij, v bližini kraja Tres Cantos severno od Madrida je v požaru zaradi hudih opeklin umrl moški.

Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo še na Portugalskem, kjer so zaradi okvar ostali brez dveh gasilskih letal in jim je na pomoč priskočilo maroško letalstvo, piše AFP.