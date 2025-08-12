Črnogorska vlada je Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov

Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po vsej državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Povsod po Črni gori je v zadnjih dneh aktivnih več intenzivnih gozdnih požarov. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje, zlasti na težko dostopnih območjih ter ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši.

Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo.

Letala in helikopterji po navedbah vlade delujejo s polno zmogljivostjo, vendar vsem potrebam ne morejo zadostiti. Pri gašenju pomaga tudi vojska.

Še naprej neugodne razmere za gašenje

Vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo nadaljevanje neugodnih vremenskih razmer za gašenje požarov, še navaja Hina.

Črnogorsko notranje ministrstvo je sporočilo, da bo od danes pri gašenju pomagal hrvaški kanader, Srbija pa je v Črno goro že v ponedeljek poslala helikopter za gašenje.

Z visokimi temperaturami in požari se te dni spopadajo tudi na Hrvaškem in v Albaniji.

