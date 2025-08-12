  • Delo d.o.o.
    Svet

    Črnogorska vlada je Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov

    Požari v zadnjih dneh divjajo po vsej državi, tudi v okolici Podgorice. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija in s kanaderjem Hrvaška.
    Črna gora se v zadnjih dneh po vsej državi sooča z več intenzivnimi gozdnimi požari. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters
    Črna gora se v zadnjih dneh po vsej državi sooča z več intenzivnimi gozdnimi požari. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters
    STA
    12. 8. 2025 | 08:11
    12. 8. 2025 | 08:19
    3:02
    Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po vsej državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

    Povsod po Črni gori je v zadnjih dneh aktivnih več intenzivnih gozdnih požarov. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje, zlasti na težko dostopnih območjih ter ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši.

    Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo.

    Letala in helikopterji po navedbah vlade delujejo s polno zmogljivostjo, vendar vsem potrebam ne morejo zadostiti. Pri gašenju pomaga tudi vojska.

    Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci tudi evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo. FOTO: Savo Prelevic/AFP
    Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci tudi evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo. FOTO: Savo Prelevic/AFP

    Še naprej neugodne razmere za gašenje

    Vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo nadaljevanje neugodnih vremenskih razmer za gašenje požarov, še navaja Hina.

    Črnogorsko notranje ministrstvo je sporočilo, da bo od danes pri gašenju pomagal hrvaški kanader, Srbija pa je v Črno goro že v ponedeljek poslala helikopter za gašenje.

    Z visokimi temperaturami in požari se te dni spopadajo tudi na Hrvaškem in v Albaniji. 

    V Franciji so v Bordeauxu izmerili rekordnih 41,6 stopinje Celzija. FOTO: Bertrand Guay/AFP
    V Franciji so v Bordeauxu izmerili rekordnih 41,6 stopinje Celzija. FOTO: Bertrand Guay/AFP

    V Sredozemlju zaradi požarov množične evakuacije

    V Sredozemlju so vročina in gozdni požari povzročili množične evakuacije in poškodbe. V Španiji so požari divjali v šestih regijah, tudi pri Madridu, kjer je bil en človek hudo opečen, ter pri letoviškem kraju Tarifa, od koder so zaradi ogroženosti evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Požari so zajeli tudi Galicijo, Kastiljo in Leon, kjer so izpraznili več naselij. Na Portugalskem se spopadajo z več obsežnimi požari, pri čemer jim je na pomoč priskočilo maroško letalstvo, saj sta jim odpovedali dve gasilski letali. V Franciji so v Bordeauxu izmerili rekordnih 41,6 stopinje Celzija, visoke temperature so tudi v Italiji in na Balkanu. Na severozahodu Turčije so evakuirali več kot 2000 ljudi, 77 jih je potrebovalo zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, zgorelo je več hiš in avtomobilov. Strokovnjaki opozarjajo, da so vse pogostejši vročinski valovi posledica globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek.

