Aretacije na protestih za izpustitev Navalnega

Pridržan podpornik Navalnega v Vladivostoku. FOTO: Yuri Maltsev/Reuters

V številnih ruskih mestih so se danes kljub opozorilom oblasti začeli protesti za izpustitev zaprtega opozicijskega voditelja. Policija je ob začetku protestov pridržala več kot 250 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Prvi protesti za izpustitev enega najglasnejših kritikov ruskega predsednikaso se začeli na vzhodu Rusije, med drugim v mestu Vladivostok. Tam se je na glavnem mestnem trgu zbralo več deset ljudi, čeprav ga je policija pred shodom zaprla.Ruske oblasti so že večkrat opozorile pred udeležbo na nedovoljenih shodih in zagrozile s kazenskimi obtožbami proti protestnikom.Še pred predvidenim začetkom protestov v Moskvi je bilo po ocenah neodvisnih opazovalcev danes v več mestih pridržanih najmanj 261 ljudi, poroča AFP.Policija v ruski prestolnici je pred načrtovanimi shodi zaprla sedem postaj podzemne železnice in omejila gibanje v središču mesta. Moskovske oblasti so tudi sporočile, da bodo v središču mesta zaprte nekatere restavracije in trgovine.V Moskvi naj bi danes protesti potekali pred sedežem obveščevalne službe FSB, ki naj bi na Putinov ukaz zastrupila Navalnega. Kremelj te obtožbe zavrača.Ruske oblasti so minulo soboto na protivladnih protestih po vsej državi pridržale več kot 4000 ljudi. Policija je poleg tega preiskala domove in pisarne več sodelavcev Navalnega in jih prav tako pridržala.44-letni Navalni se je 17. januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, naslednji dan pa zanj odredile 30-dnevni pripor.