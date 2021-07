Ariel Henry je novi haitski premier

Joseph je za umor obtožil oligarhe in kriminalce

Claude Joseph (L) in novi haitijski premier Ariel Henry. FOTO: Valerie Baeriswyl/AFP

je v torek postal novi premier Haitija, s čimer je soglašal tudi vršilec dolžnosti premiera, ki je vodil državo po umoru predsednika Jovenela Moiseja 7. julija . Henry je napovedal oblikovanje vlade narodne enotnosti. V državi so pri tem sporočili, da so aretirali tri policiste, ki so bili domnevno vpleteni v umor predsednika.Henry, bivši kirurg in nekdanji minister, je ob prevzemu premierskih dolžnosti obljubil, da bo oblikoval vlado narodne enotnosti in jo vodil do volitev. V svoji vladi je obdržal skoraj vse ministre sedanje vlade.K enotnosti je pozval tudi Joseph in Henryju zaželel veliko poguma in odločnosti. Obenem ga je posvaril, da prevzema državo sredi politične krize brez primere.Moise je pred smrtjo odpustil Josepha s položaja premiera in imenoval Henryja, ki pa takrat še ni zaprisegel. To je storil zdaj v torek in dejal, da haitijsko vlado čaka težko delo. Pozval je k enotnosti 11-milijonske države in obljubil, da bo gradil na konsenzu. Zahvalil se je tudi vsem državam, ki pomagajo pri preiskavi predsednikovega umora, in zahteval kaznovanje vseh odgovornih.Na Haitiju je v torek tudi potekala spominska slovesnost za ubitim Moisejem, na kateri so bili mednarodni predstavniki in državni uradniki Haitija. Joseph je za umor obtožil oligarhe in kriminalce, ki so najprej napadali predsednikov značaj, nato še njega osebno.Doslej so aretirali najmanj 26 ljudi, vendar še vedno ni jasno, kdo stoji za napadom. Med aretiranimi je 18 nekdanjih vojakov Kolumbije, pet Haitijcev in trije haitijski Američani.Šef policije Haitijaje v torek naznanil še štiri aretacije, med njimi treh policistov. »Z denarjem so bili nekateri infiltrirani v policijo,« je dejal in dodal, da preiskujejo, kdo natančno je financiral operacijo, pri čemer pomagata tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI in Interpol.Osamili so še sedem visokih policijskih uradnikov, ki uradno niso aretirani. Ugotoviti želijo, kako so lahko napadalci prišli do predsednika mimo vseh varnostnikov. V napadu je bil ubit predsednik, prva damapa ranjena. Ranjen ni bil nobeden od varnostnikov. Po umoru so aretirali tudi neodvisnega varnostnega svetovalcas Floride.