Avstralija in Nova Zelandija bosta vzajemno tvorili potovalni mehurček

Novozelandci so že lahko potovali v Avstralijo

Na Novi Zelandiji so bili ukrepi proti širjenju koronavirusa zelo strogi in učinkoviti. FOTO: Marty Melville/AFP

Najprej obiski sorodnikov in prijateljev

Ker sta tako Avstralija kot Nova Zelandija že od izbruha bili zelo uspešni pri omejevanju širjenja koronavirusa, bosta od sedemnajstega aprila naprej tvorili vzajemni potovalni mehurček, v katerem bodo lahko prebivalci obeh držav potovali brez omejitev in brez predpisane karantene, poroča britanski BBC.Novico je danes objavila predsednica novozelandske vlade, ki je bila sicer zelo dosledna in tudi zelo uspešna pri obvladovanju bolezni covid-19 . Na Novi Zelandiji je od izbruha pandemije marca lani, torej v dobrem letu dni, zaradi okužbe s koronavirusom umrlo le petindvajset ljudi, v veliko večji Avstraliji pa so v tem času imeli 909 covidnih žrtev. Zdaj v obeh državah skoraj ni več novih okužb, zato se je previdna novozelandska premierka zdaj odločila za tak prvi pomembnejši čezmejni sprostitveni ukrep.​Avstralci so bili do svojih sosedov veliko bolj popustljivi, zato so Novozelandci lahko brez ovir in brez karantene potovali v večino avstralskih zveznih držav že od oktobra lani. Nova Zelandija pa je pri strogih ukrepih vztrajala vse do zdaj. In tudi zdaj potovanj med Avstralijo in Novo Zelandijo ni sprostila povsem brezpogojno, ampak je postavila nekaj pravil.​Tako bodo Avstralci, ki bodo namenjeni na Novo Zelandijo, najmanj štirinajst dni pred potovanjem morali bivati izključno v Avstraliji, torej ne bodo smeli potovati v kakšne tretje države. Vsi potniki bodo ves čas potovanja morali nositi zaščitne maske, posadke letal pa ne bodo smele prihajati s tveganih mednarodnih letalskih linij. Prihod na Novo Zelandijo bo prepovedan vsem, ki bodo imeli znake prehlada ali gripe, vlada pa je opozorila, da se pravila, če bo treba, lahko tudi spremenijo in zaostrijo.​Avstralski premierje že podprl odločitev novozelandske vlade in napovedal, da bo to vrnilo veliko delovnih mest in znova medsebojno povezalo ljudi. Med prebivalci Avstralije in Nove Zelandije je namreč poleg gospodarskih tudi veliko sorodstvenih vezi, zato po sprostitvi potovanj na Novi Zelandiji najprej pričakujejo prav tiste Avstralce, ki bodo prišli obiskat sorodnike in prijatelje. Precej obiska pa si obetajo tudi zaradi bližajoče se smučarske sezone.Avstralski letalski prevoznik Quantas je napovedal, da bo takoj po sprostitvi potovanj na Novo Zelandijo obnovil 122 povratnih letov na teden.