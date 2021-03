Red v deželi kivijev

V nadaljevanju preberite:

Potres, opozorilo na cunami in pandemija – te tri nesreče so se v 24 urah zgrnile nad Novo Zelandijo, je ob koncu včerajšnjega težkega dne dejala premierka Jacinda Ardern, a se je vse dobro izteklo. Po močnih potresih vzhodno od Severnega otoka in številnih popotresnih sunkih so z obalnega območja evakuirali prebivalce, vendar so opozorilo kmalu preklicali. Po enem tednu zaprtja zaradi grožnje z izbruhom epidemije bo jutri spet odprto največje mesto Auckland, saj v zadnjih petih dneh niso potrdili nobenega primera okužbe.

Odločen boj proti covidu-19 je novozelandska predsednica vlade napovedala že v prvem valu epidemije in do zdaj pri tem ni popustila. FOTO: Marty Melville/AFP

Doslej brez glob

Novozelandska strategija je, da poskušajo ustaviti virus z ukrepi v posameznih skupnostih, z intenzivnim testiranjem in iskanjem stikov ter nato zapiranjem posameznih predelov države. FOTO: Fiona Goodall/Reuters

Avstralija zaprta do sredine junija Avstralske meje bodo zaprte še najmanj tri mesece, je pred dnevi sklenila vlada, ki si prizadeva zavarovati državo pred širjenjem novih različic virusa. Država je sorazmerno uspešna pri zajezitvi širjenja koronavirusne bolezni. V državi s 25 milijoni prebivalcev so potrdili nekaj manj kot 29.000 okužb. Trenutno velja le nekaj omejitvenih ukrepov.

Popotresni valovi z varne razdalje

Popotresni valovi so dosegli tudi obalo Sydneyja. FOTO: Saeed Khan/AFP

Potres, opozorilo na cunami in pandemija – te tri nesreče so se v 24 urah zgrnile nad Novo Zelandijo, je ob koncu včerajšnjega težkega dne dejala premierka, a se je vse dobro izteklo. Po močnih potresih vzhodno od Severnega otoka in številnih popotresnih sunkih so z obalnega območja evakuirali prebivalce, vendar so opozorilo kmalu preklicali. Po enem tednu zaprtja zaradi grožnje z izbruhom epidemije bo jutri spet odprto največje mesto Auckland, saj v zadnjih petih dneh niso potrdili nobenega primera okužbe.Iz Evrope, ki je na zemljevidu Univerze Johnsa Hopkinsa obarvana rdeče zaradi številnih primerov covida-19, je skoraj nepojmljivo opazovati drobno piko v daljni deželi kivijev. Že enemu potrjenemu primeru pred sedmimi dnevi je sledilo enotedensko zaprtje 1,7-milijonskega Aucklanda (razen za nujne opravke in pot v službo) ter iskanje stikov nevestnega prebivalca, ki je šel najprej na testiranje, potem pa – ne da bi počakal na rezultat – v telovadnico. Jacinda Ardern se je odzvala takoj, odločno in s pomirljivim tonom, ter tako spet požela občudovanje iz držav, ki so že mesece obremenjene zaradi številnih okužb.Tudi v domovini se zdi, da premierka ne more narediti nič narobe; občudovanje je vzbudila že zgodaj v politični karieri, ko je prevzela vodenje laburistov in jim hitro dvignila podporo. Kmalu je postala najmlajša predsednica vlade v državi in komaj druga na tem položaju na svetu, ki je med mandatom rodila otroka, odločno nastopila v boju proti orožju po terorističnih napadih v dveh mošejah v Christchurchu , se sodržavljanom med spomladanskim zaprtjem javnega življenja javljala v podobi, v kakršno je zdrsnila večina prebivalstva – v trenirki, medtem ko je spravljala otroka v posteljo –, jeseni še enkrat prepričljivo zmagala na volitvah, na začetku leta napovedala, da bo Nova Zelandija zaradi pandemije do konca leta nedostopna za večino sveta, in nadaljevala oster boj proti pandemiji.Auckland je bil že drugič v enem mesecu zaprt, obakrat zaradi posameznikov, ki jih je 40-letna premierka posredno okarala in pozvala ljudi, da tudi oni aktivno sodelujejo pri opozarjanju morebitnih kršiteljev, kajti ukrepi, ki bodo sledili, bodo vse spravili v slabo voljo.»Če to pomeni, da morate poklicati družinskega člana ali kolega, ki ne spoštuje pravil, to naredite, vendar prijazno,« je dejala in s tem razkrila svoj slog delovanja v času pandemije, čeprav tudi ta razdvaja prebivalstvo. Po eni strani se jezijo na ljudi, ki ne spoštujejo pravil, po drugi se jim ukrepi zaradi peščice primerov zdijo prestrogi. Tik pred zaprtjem je veliko prebivalcev Aucklanda preprosto zapustilo mesto, številni so bili besni, ker se niso mogli vrniti, kot so pred dnevi poročali v Guardianu.Novozelandska strategija je, da poskuša ustaviti virus z ukrepi v posameznih skupnostih, z intenzivnim testiranjem in iskanjem stikov ter nato zapiranjem posameznih predelov države. Oblasti imajo pravico, da ukrepajo tudi proti kršiteljem ukrepov, vendar do zdaj menda niso izdali niti ene globe. Ko so vprašali premierko, ali ne bi bilo smiselno, da bi pozvali predstavnike izvršilne funkcije k večji aktivnosti, je odgovorila, da je to stvar policije. »Politiki ne določajo izvrševanja, in tako je prav,« je dejala po poročanju AFP. »Toda določbe obstajajo.«V državi s petimi milijoni prebivalcev so do zdaj potrdili 2389 primerov okužbe in 26 smrti bolnikov s covidom-19. »Koronavirusna bolezen je težko delo za vse nas. Hvala, ker ste še enkrat zdržali,« se je včeraj zahvalila prebivalcem, čeprav je bil novi koronavirus zadnja dva dneva bistveno nižje na agendi pozornosti prebivalstva. Zaradi serije močnih potresov v morju (tresenje tal so čutili na širšem območju, tudi v mestih Auckland, Wellington in Christchurch) so oblasti izdale opozorilo na cunami in odredile delno evakuacijo prebivalcev vzhodne obale Severnega otoka.Od doma je odšlo na tisoče ljudi. Številni se še dobro spomnijo katastrofalnega potresa v Christchurchu pred desetimi leti, a na srečo so jim več preglavic povzročili prometni zastoji zaradi umikanja z obale kot popotresni valovi. Te so v nekaterih delih države opazili, prav tako visoko plimo, a so jih kvečjemu snemali in gledali z varne razdalje, ni pa poročil o gmotni škodi ali poškodovanih.