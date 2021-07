Avstrija na mejo pošilja še več vojakov

Avstrija bo okrepila nadzor svoje meje, saj v državo znova vstopa več migrantov, sta danes sporočila notranji minister Karl Nehammer in ministrica za obrambo Klaudia Tanner. Na mejo naj bi sprva poslali približno 400 dodatnih vojakov.



Po navedbah na spletni strani časnika Der Standard, bodo vojake napotili na meje z Madžarsko, Slovenijo in Slovaško.



»Cilj je nadzor migracijskih gibanj,« je na današnji novinarski konferenci dejala Tannerjeva. Kot je pojasnil Nehammer, opažajo, da se število prijetih oseb na avstrijski meji znova povečuje, posebej na meji z Madžarsko.



Letos so aretirali že približno 200 tihotapcev migrantov. »Razmere so resne. Evropski azilni sistem je spodletel,« je še dejal Nehammer.



Danes so tako odredili, da na mejo napotijo pripadnike bataljona iz Celovca. »Kako velike bodo dejanske potrebe, bomo določili v sodelovanju z gradiščanskim državnim policijskim direktoratom,« je dodal avstrijski notranji minister.



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: