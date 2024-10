Avstrija napoveduje ponovno podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo

Avstrijsko notranje ministrstvo je pred kratkim do aprila prihodnje leto podaljšalo nadzor na meji s Češko in Slovaško. Obenem z 12. novembrom načrtuje tudi novo podaljšanje nadzora na meji z Madžarsko in Slovenijo, je danes za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdil tiskovni predstavnik notranjega ministra Gerharda Karnerja.

Dunaj je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedel že leta 2015, na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje, pri čemer zadnje podaljšanje velja od 12. maja do 11. novembra.

Slovenija ves čas nasprotuje podaljševanju avstrijskega nadzora, na evropski komisiji pa vseskozi poudarjajo, da mora biti nadzor skrajni ukrep. Dunaj se sicer pri podaljševanju sklicuje zlasti na nestabilne migracijske in varnostne razmere v EU.

To jesen je s ciljem zajezitve nedovoljenih migracij začasni nadzor na vse kopenske meje razširila tudi Nemčija.

Oktobra lani je nadzor na meji s Slovenijo prav tako uvedla Italija, Slovenija pa na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Italijanski nadzor za zdaj velja do 18. decembra, slovenski pa do 21. decembra.

Članica EU mora o uvedbi začasnega nadzora na notranji schengenski meji uradno obvestiti tudi ostale države članice in evropsko komisijo, pri tem pa navesti razloge za uvedbo nadzora.