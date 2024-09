V Avstriji prvič doslej zmagali svobodnjaki

Na današnjih parlamentarnih volitvah v Avstriji so glede na projekcije z 29,1 odstotka glasov zmagali skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), s čimer so zabeležili svojo prvo zmago na nacionalni ravni. Ljudska stranka (ÖVP) je druga s 26,2 odstotka glasov, kažejo projekcije ob zaprtju volišč.

Na tretjem mestu so socialdemokrati (SPÖ), ki so glede na projekcije dobili 20,4 odstotka glasov. Zeleni so dobili 8,6 odstotka, liberalni Neos pa 8,8 odstotka, še kažejo projekcije, ki sta jih objavili APA in avstrijska televizija ORF.

Druge stranke glede na projekcije niso dosegle štiriodstotnega parlamentarnega praga.

Težko do vladanja

Vprašanje pa je, ali bodo svobodnjaki prvič doslej vodili avstrijsko vlado in imeli kanclerja. Ljudska stranka je pred volitvami sicer dopuščala možnost koalicije z njimi, a brez njihovega vodje Herberta Kickla v vladni ekipi.

V ljudski stranki so tudi po objavi projekcij zatrdili, da s Kicklom ne bodo v vladi. »Tako je bilo včeraj in tako je danes in tudi jutri bo še vedno tako,« je dejal generalni sekretar stranke Christian Stocker v prvi izjavi.

Socialdemokrati so razočarani nad izidi. »To je črn dan za demokracijo,« je dejal generalni sekretar stranke Klaus Seltenheim. Dodal je, da je njihov cilj preprečiti modro-črno koalicijo, torej koalicijo svobodnjakov in ljudske stranke.

Podporniki Socialnih demokratov (SPÖ) so kislih obrazov. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

Mediji so pred volitvami omenjali tudi možnost prve tristrankarske koalicije v zgodovini Avstrije, v kateri bi bili ljudska stranka, socialdemokrati in Neos.

Stranko so ustanovili nacisti

Med prvimi, ki so čestitali vodji svobodnjakov Kicklu, je bila vodja nemške skrajno desne Alternative za Nemčijo Alice Weidel.

Svobodnjaki, ki so jih leta 1955 ustanovili nekdanji nacisti, so že pred vzponom populizma v Evropi sooblikovali politiko v Avstriji. FPÖ je doslej sodelovala v petih vladah, nazadnje do leta 2019, ko jo je zatresla afera Ibiza. Vendar stranka nikoli doslej ni imela kanclerja.

Leta 2021 je vodenje FPÖ prevzel Herbert Kickl, ki je kariero v stranki zgradil predvsem kot njen dolgoletni ideolog. 55-letni maratonski tekač in alpinist iz Beljaka je poklicni politik in čeprav ne velja za karizmatičnega, si je stranka pod njegovim vodstvom povrnila priljubljenost.

Kickl je sicer znan po ostrem jeziku. Tako je avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna označil za senilno mumijo. Medijem očita pomanjkanje objektivnosti in se zanaša predvsem na družbena omrežja. Pogosto uporablja izraze, ki spominjajo na nacistično preteklost svobodnjakov.