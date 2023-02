Avtocesta proti Dalmaciji še vedno ni prevozna

Sneg je včeraj poskrbel za kolaps na hrvaških avtocestah, danes zjutraj se je situacija umirila, a je promet iz Dalmacije in izven nje še vedno otežen, poroča Jutranji list. Za Kvarner velja rdeče opozorilo.

Zaradi izjemno neugodnih vremenskih razmer, ki jih povzroča sneženje v Liki in Gorskem kotarju ter močne burje z občasno burjo in orkanskim sunki na obali, trenutno ni proste ceste za nobeno skupino vozil iz smeri Dalmacije proti notranjosti in v nasprotno smer. Zaradi zimskih služb prihaja do pogostih zastojev, saj se zimska vozila za vzdrževanje cest pomikajo počasneje od ostalega prometa.

Policija na določenih priključkih na avtocesti A1 umika vozila iz prometa, odvisno od obremenjenosti cest. Najhuje je pred predorom Sv. Rok, kjer je sinoči v močnih snežnih zametih obstalo več avtomobilov. Danes glede na spletne kamere avtomobilov ni več tam.

Veliko potnikov je zaradi polnih hotelskih namestitev moralo prenočiti v športnih dvoranah, vrtcih in podobnih objektih. V kraju Gračac, približno na pol poti med Kninom in Gospićem, je hrvaška civilna zaščita odprla sprejemni center za potnike, ki so zaradi zaprtih cest in prometnih nesreč obstali v prometu. Vodja civilne zaščite v Gospiću Joso Živković je za hrvaško nacionalno televizijo HRT povedal, da so od nedelje zvečer do danes zjutraj v dvorane namestili okoli 200 ljudi, piše STA.

Samo za osebna vozila so odprti del avtoceste med Reko in Zagrebom med razcepoma Kikovica in Delnice, Jadranska magistrala med Novim Vinodolskim in Senjem, državna cesta med Maslenico in Zatonom Obrovačkim ter Paški most, so sporočili iz zveze Hrvatski autoklub (Hak). Most na Krk je odprt za osebna vozila, ne pa tudi za motorje in kamp prikolice.

Za ves promet so zaradi močnega vetra in snega med drugim zaprti del avtoceste Zagreb-Split-Ploče med razcepom Sveti Rok in Posedarje, del Jadranske magistrale med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno ter ceste Korenica-Lički Osik, Gračac-Obrovac, Gračac-Gospić, Špilnik-Korenic in Gospić-Karlobag.

Za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polpriklopniki trenutno ni odprta nobena cesta iz notranjosti proti Reki ali Istri in obratno.

Zaradi močnega vetra so prekinjene tudi številne trajektne in katamaranske povezave na območju Reke, Kvarnerja ter v Dalmaciji.

Vzdolž celotne obale bo danes pihal močan veter. Kvarner bodo mestoma zajela tudi neurja, z udarci vetra do 120 kilometrov na uro, so opozorili iz državnega hidrometeorološkega zavoda.