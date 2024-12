Azerbajdžan pričakuje priznanje in opravičilo Rusije zaradi sestrelitve letala

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je po strmoglavljenju azerbajdžanskega letala, v katerem je umrlo 38 ljudi, danes dejal, da od Rusije pričakuje jasno priznanje krivde za nesrečo. Po njegovem so na letalo, ki je v sredo strmoglavilo v Kazahstanu, streljali iz Rusije. Alijev je Moskvo obtožil, da je želela prikriti svojo odgovornost.

Alijev je v pogovoru za azerbajdžansko državno televizijo AzTV dejal, da so na letalo družbe Azerbaijan Airlines, ki je sredi tedna strmoglavilo na zahodu Kazahstana, streljali z ruskega ozemlja.

Dodal je, da je bilo letalo s 67 ljudmi na krovu zadeto »po nesreči« in da ne more biti govora o namernem terorističnem dejanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alijev je ob tem Rusijo pozval, naj prizna krivdo za nesrečo in se opraviči Azerbajdžanu. Moskvi je tudi očital, da so nekateri ruski krogi v prvih dneh skušali prikriti vzrok strmoglavljenja, v javnosti pa da so se pojavile različne absurdne teorije.

Po pregledu črne skrinjice letala bo bolj jasno, kaj se je zgodilo, je še zatrdil Alijev, ki se je v soboto po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Povedal mu je, da je azerbajdžansko letalo strmoglavilo »zaradi zunanjega tehničnega vpliva« nad Rusijo.

Putin se je opravičil, a ruske sestrelitve ni priznal

Vse od nesreče letala embraer 190, ki je bilo na poti iz Bakuja v čečensko prestolnico Grozni, se vrstijo ugibanja, da je letalo morda zadela raketa ruske zračne obrambe.

Putin se je sicer v soboto opravičil Alijevu za incident in priznal, da je bila ruska zračna obramba aktivna, ko je letalo skušalo pristati v Groznem. Ni pa priznal, da ga je po pomoti zadela ruska vojska. Zatrdil je tudi, da so območje v tem času napadali ukrajinski droni.

Letalo družbe Azerbaijan Airlines je v sredo strmoglavilo blizu kazahstanskega mesta Aktau ob Kaspijskem jezeru, potem ko so ga zaradi slabih vremenskih razmer preusmerili na drugo letališče. Nesrečo je preživelo 29 ljudi.