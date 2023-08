Bankrotirala tudi nadškofija v San Franciscu

V nadaljevanju preberite:

Tudi ena od največjih cerkvenih skupnosti na ameriškem zahodu, nadškofija v San Franciscu, se je te dni zatekla k bankrotu kot poti do rešitve svojega največjega problema in hkrati izmikanju­ sodnim postopkom in pranju umazanega perila pred javnostjo. V bankrot jo je prisililo veliko obtožb na sodiščih v mestu, ki so zadnje dni presegle ­številko 500.

Škofija se je zatekla k 11. poglavju ameriške zakonodaje, ki je doslej pomagalo že veliko škofijam, ponuja pa predvsem možnost zunajsodnih poravnav. Cerkvene ustanove se s tem izognejo velikim škandalom, zagotovijo prikrivanje imen storilcev, pred oblastmi in javnostjo pa prikrijejo tudi izvor denarja, ki ga izplačajo žrtvam.