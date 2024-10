BBC bo ukinil še sto novinarskih delovnih mest

Britanska javna radiotelevizija BBC je včeraj napovedala, da bo ukinila najmanj sto novinarskih delovnih mest. Napoved je le del načrtovanih sprememb, med katerimi je ukinitev dolgoletne oddaje z intervjuji HARDtalk. Sindikat zaposlenih v medijih je že opozoril na skrb vzbujajoči trend, ki lahko škoduje produkciji novic.

Na BBC so pred tem že za polovico zmanjšali število zaposlenih v prestižni oddaji Newsnight in skrajšali njen večerni program na 30 minut, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavna izvršna direktorica BBC News Deborah Turness je zdaj zaposlenim poslala elektronsko sporočilo, v katerem je zapisala, da so se morali odločiti za nekatere težke odločitve, da bi delovali v okviru proračuna. Omenila je, da bo BBC kot celota ukinil več kot 500 delovnih mest in svoja sredstva zmanjšal za dodatnih 200 milijonov funtov (239 milijonov evrov) poleg že prej načrtovanih 500 milijonov funtov (598 milijonov evrov) letnih prihrankov in naložb, zato morajo biti novice del teh ukrepov.

»Žal mi je, da se zapiranju delovnih mest ni mogoče izogniti. Predlagamo odpravo 185 delovnih mest in odprtje 55 novih, kar pomeni neto zmanjšanje za 130. Zaradi sprememb na področju novic predlagamo tudi ukinitev 25 delovnih mest v medijih,« je še zapisala.

Ogrožena pluralnost

BBC je pod vse večjim finančnim pritiskom zaradi visoke inflacije in višjih stroškov ter plačila licenčnine, ki je nižje od inflacije. Letna pristojbina, ki se je po dveletni zamrznitvi aprila zvišala za 6,6 odstotka na 169,50 funta (202,70 evra), je obvezna za vsa gospodinjstva v Združenem kraljestvu s televizorji.

»Jasno je, da mora BBC varčevati, a zadnji krog odpuščanj sledi skrb vzbujajočemu trendu zmanjševanja storitev, ki zagotavljajo kritične in poglobljene analize,« je poudarila vodja britanskega sindikata za radiodifuzijo Bectu Philippa Childs. Dodala je, da so v sindikatu zaskrbljeni, ker v svetu lažnih novic, dezinformacij in političnih pretresov ti ukrepi ne bodo prizadeli le delovnih mest, ampak tudi zmanjšali obseg in razpon novic, ki jih lahko zagotovi BBC. Sindikat zastopa več kot 40.000 zaposlenih, pogodbenih in samostojnih delavcev v britanski medijski in zabavni industriji.

Pred tem se je na načrte BBC odzval britanski Nacionalni sindikat novinarjev (NUJ), češ da gre za škodljiv napad na novinarstvo in novice. Generalna sekretarka tega sindikata Michelle Stanistreet je opozorila, da se je to zgodilo v času, ko Združeno kraljestvo potrebuje večjo pluralnost in raznolikost novic, zaupanje v novinarstvo pa je ogroženo doma in v tujini.