Bela hiša pripravlja palice tako za Kijev kot za Moskvo

Oba predloga Washingtona, ki naj bi odprla pot do končanja spopadov na vzhodu Evrope, sta obvisela v zraku. Zagotovitev varne plovbe po Črnem morju še ni začela veljati, saj v Moskvi še vedno čakajo, da bodo najprej izpolnjeni njihovi pogoji: odprava fizičnih in finančnih omejitev za izvoz njihovih kmetijskih pridelkov in gnojil. Za moratorij na medsebojne napade na energetsko infrastrukturo, ki sta ga javno podprla tako Kijev kot Moskva, se zdi, da je bil mrtev že ob prihodu.