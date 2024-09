Beneški zlati lev filmu The Room Next Door režiserja Pedra Almodovarja

Zlatega leva za najboljši film na 81. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobil film The Room Next Door režiserja Pedra Almodovarja. Srebrni lev, velika nagrada žirije, pa je na nocojšnji podelitvi pripadel filmu Vermiglio, ki ga je režirala Italijanka Maura Delpero.

Z leve: Julianne Moore, Pedro Almodovar in Tilda Swinton. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

V svojem prvem filmu v angleščini The Room Next Door se Almodovar ukvarja s vprašanjem evtanazije. Film spremlja zgodbo pisateljice Ingrid (Julianne Moore) in vojne novinarke Marthe (Tilda Swinton), ki sta bili v mladosti tesni prijateljici. Po dolgih letih, ko nista bili več v stiku, se Ingrid odloči, da znova naveže stik z Martho. Ta sicer umira zaradi raka materničnega vratu in si želi evtanazije. Martha s svojo prošnjo postavi njun odnos pred veliko preizkušnjo.

»Verjamem, da je dostojanstveno slovo od tega sveta temeljna pravica vsakega človeka,« je Almodovar poudaril na nocojšnji podelitvi nagrad. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je pozval vernike vseh religij, naj spoštujejo in se ne vmešavajo v odločitve posameznikov, saj so morajo biti po njegovih besedah človeška bitja svobodna, da živijo in umrejo, ko je življenje zanje neznosno.

Almodovar je sicer že pred filmom dejal, da celotno težo filma nosita Tilda Swinton in Julianne Moore.»Med snemanjem smo bili tako zasedba kot jaz včasih na robu solz, ko smo ju gledali. Snemanje je bilo zelo ganljivo in na nek način blagoslovljeno,« so njegove besede povzeli pri beneškem filmskem festivalu.

Maura Delpero. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Z veliko nagrado žirije ovenčani film Vermiglio italijanske režiserke Maure Delpero pripoveduje o veliki družini in njenih težavah v zadnjem letu druge svetovne vojne.

Brady Corbet. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Srebrnega leva za režijo je prejel Brady Corbet za film Brutalist, za scenarij sta bila nagrajena Murilo Hauser in Heitor Lorega za brazilsko-francoski film Ainda estou aqui (I'm Still Here).

Nagrado Coppa Volpi za najboljšo igralko je žirija namenila Nicole Kidman za vlogo v filmu režiserke Haline Reijn Babygirl. Nagrado Coppa Volpi za najboljšega igralca pa je prejel francoski igralec Vincent Lindon za vlogo v filmu Jouer avec le feu (The The Quiet Son), ki sta ga režirala Delphine in Muriel Coulin.

Posebno nagrado žirije je prejel koprodukcijski gruzijski film režiserke Dee Kulumbegashvili April.

Nagrado za mladega igralca Marcello Mastroianni je prejel francoski igralec Paul Kircher za vlogo v filmu Leurs enfants apres eux (And their Children After Them), ki sta ga režirala Zoran in Ludovic Boukherma.

Na festivalu je bil nagrajen tudi nizozemski film Alfa, ki je nastal v koprodukciji s slovensko produkcijsko hišo Staragara. Prejel je nagrado Europa Cinema Label 2024.

Koprodukcijskemu filmu Alpha. nagrada Europa Cinema Label Nizozemski film Alfa., ki je nastal v koprodukciji s slovensko produkcijsko hišo Staragara, je na 81. filmskem festivalu v Benetkah osvojil nagrado Europa Cinema Label 2024. Nagrado podeljuje vseevropsko združenje Europa Cinemas, ki pod svojim okriljem združuje več kot 3000 umetniških kinematografov po vsej Evropi. Z nagrado, ki jo podeljujejo na festivalih v Berlinu, Cannesu, Karlovyih Varyih, Locarnu in Benetkah, združenje promovira nagrajene umetniške filme, skrbi za njihovo kroženje in jih predstavlja občinstvu. Kot je sporočil producent Jožko Rutar, je žirija v utemeljitvi zapisala: »Film Alfa. Režiserja Jana Willema von Ewijka je bila naša soglasna izbira za letošnjo nagrado Europa Cinemas Label 2024 na festivalu v Benetkah. Impresionirani smo bili nad scenarijem, montažo, fotografijo in razvojem likov v tej dinamični in verodostojni študiji odnosa med očetom in sinom. Navdušil nas je tudi izbor glasbe in odsotnost vsakršne sentimentalnosti - saj avtor v filmu ne pridiga. Njune drobne zamere in stališča na začetku filma se ponovno ovrednotijo na praznem, veličastnem ozadju prostranih, tihih gora.« Film je po mnenju žirije »čudovito posnet, a režiser nikoli ne dovoli, da bi se pozornost občinstva odmaknila od intenzivne fizične in čustvene interakcije med očetom in sinom, ko se soočata z bojem za preživetje«. Vrhunska stvaritev, za katero menimo, da se bo povezala z občinstvom, je še zapisala žirija. Film bo slovensko premiero doživel novembra na festivalu Liffe v Ljubljani, kasneje pa bo na voljo za ogled tudi v izbranih art kinematografih po Sloveniji. Producenta Rutar in Miha Černec sta ob tem povedala: »Že uvrstitev filma Alfa. na prestižni festival v Benetkah je velik uspeh. Nagrada Europa Cinemas Label pa je zgolj še dodatna potrditev, da je možno skozi shemo denarnih povračil za tuje produkcije, ki je v izhodišču namenjena komercialnim produkcijam, sodelovati kot koproducent tudi v ambicioznih avtorskih projektih iz zahodne Evrope.« Ta uspeh po njunih besedah zagotavlja tudi kulturni in promocijski učinek za Slovenijo. »Na ta način lahko kot produkcijska hiša izvajamo vizijo sodelovanja z državami, ki so na avdiovizualnem področju bolj razvite in imajo občutno višje produkcijske proračune, našim sodelavcem pa je to priložnost za dodatno usposabljanje in stik z najnovejšimi produkcijskimi pristopi,« sta še zapisala. Zgodba filma pripoveduje o Reinu, ki se po materini smrti preseli v majhno vas v Alpah, kjer se poveže z naravo, meditira in dela kot učitelj deskanja na snegu. Njegov tihi mehurček se razpoči, ko njegov ekstrovertirani oče Gijs pride na obisk. Gijs hitro prevzame celotno pozornost na smučarski turi s sinom in njegovimi prijatelji. Rein se tega naveliča in očeta odvleče stran od skupine, da sama nadaljujeta z vzponom na goro. Ko narava pokaže vso svojo moč, se njun boj za prevlado spremeni v boj za preživetje. Slovenski filmski center (SFC) je film podprl v sklopu ukrepa denarnih povračil. Film so snemali na Kaninu, Zelenici, Pokljuki in Voglu. Za scenografijo je poskrbel Miha Knific. Med slovenskimi igralci v filmu nastopa Pia Nikolič v vlogi Priske, ki vodi gorsko kočo, v stranskih vlogah pa se pojavijo Petra Prevc, David Urankar in Mark Bole. Svetovno premiero je film, ki je nizozemsko-švicarsko-slovenska koprodukcija, doživel v sredo v sekciji Dnevi avtorjev na beneškem filmskem festivalu.

Dva zlata leva za življenjsko delo

Krilati lev, simbol Benetk. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Zlatega leta za življenjsko delo letos prejmeta avstralski režiser in scenarist Peter Weir ter ameriška igralka Sigourney Weaver.

Sigourney Weaver. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Peter Weir. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

V tekmi za zlatega leva je bilo 21 filmov. Ocenjevala jih je žirija, ki ji je predsedovala francoska igralka Isabelle Huppert. Pred nocojšnjo razglasitvijo nagrad je dejala, da je svetovna kinematografija v dobri kondiciji.

V nasprotju z lansko prireditvijo, ki jo je zaznamovala stavka v Hollywoodu, se je letos na 81. izdaji znova po rdeči preprogi sprehodilo veliko zvezdnikov.