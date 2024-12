Beograd po Putinovem zgledu nad nevladnike in tuje agente

V nadaljevanju preberite:

Zakon, ki so ga »patentirali« v Kremlju in je Vladimirju Putinu omogočil vladanje s trdo roko v Rusiji, je podpredsednik srbske vlade, prijatelj predsednika Aleksandra Vučića in Putinov oboževalec Aleksandar Vulin vložil v parlamentarno obravnavo. Z zakonom, ki bi tako rekoč onemogočil delo večine nevladnih in neprofitnih združenj, ki ne ustrezajo oblasti, se Srbija dokončno in nepreklicno odpoveduje svoji poti v Evropsko unijo, se strinja večina nasprotnikov tega zakona.

Po zakonu, ki ga v različnih oblikah poleg Rusije, Združenih držav Amerike, Madžarske, Gruzije in Kirgizije poznajo tudi v entiteti Republika Srbska v Bosni in Hercegovini, bodo vsa srbska združenja, financirana iz tujih virov, morala opraviti dodatno registracijo na ministrstvu za pravosodje. V skladu z določbami tega zakona bi morali mediji ob vsaki omembi tovrstnih združenj in posameznikov, povezanih z njimi, dodati termin »agent tujega vpliva«.