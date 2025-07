Žerdin: Razdelilnica hrane v Gazi je postala kot strelišče glinastih golobov

Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v podkastu Od srede do srede analizirala stanje v Gazi ter odnos svetovnih velesil do genocida, ki ga Izrael izvaja nad Palestinci. Med drugim sta razčlenila dogajanje v ZDA in komentirala povezavo Univerze v Ljubljani z izraelskimi izobraževalnimi ustanovami.

»Razdelilnica hrane v Gazi je postala kot strelišče glinastih golobov,« je o več kot 800 mrtvih, ki so jih ustrelili, medtem ko so čakali na hrano, dejal Žerdin in spomnil, da je generalni sekretar ZN António Guterres zlomljen naprošal, naj se mednarodnim agencijam omogoči, da na območje pripeljejo hrano.

Markeš je Benjamina Netanjahuja primerjal z zmajem, ki brca z repom, a dodal, da je Izrael v resnici majhna muha, ki sedi na slonu, to pa so ZDA. Ameriška javnost mora od znotraj prežariti mit o demokraciji, ki ne obstaja več, ali pa bo Netanjahu še naprej počel, kot se mu zahoče. Markeš je poudaril, da se genocid v Gazi ne dogaja le zaradi Izraela, temveč s pomočjo ZDA, Nemčije in Velike Britanije, ki, kot že tolikokrat v zgodovini, ponovno igra dvojno vlogo.

Trumpu podporniki obrnili hrbet

Komentatorja sta nato spregovorila o papežu Leonu XIV., ki se je po relativno neaktivnem začetku svojega pontifikata oglasil ob bombardiranju edine katoliške cerkve v Gazi in pozival k takojšnjemu miru. Papež je dogajanje v Gazi označil za barbarstvo, Markeš pa je nato pojasnil, da je prav Netanjahu nekoč dejal, da je vojna v Gazi boj civilizacije proti barbarstvu, zdaj pa se je izraelski predsednik vlade sam znašel na strani barbarov.

Čeprav katolicizem ne predstavlja najštevilčnejše religije v ZDA, imajo odločilni politični glas, kar je še posebej pomembno v luči položaja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je izpostavil Markeš. »Nihče ga ne mara, niti lastni ljudje. Deluje kot razvajen 'mulc' z bogatimi starši in narcisistično mentalno strukturo,« je pojasnil, skeptičen, da bo ameriški predsednik dokončal svoj drugi mandat. Poleg tega je bilo prijateljstvo med Trumpom in Epsteinom splošno znano že v času njegovega prvega predsedniškega mandata, a tokrat niti mediji niti politiki spornega prijateljstva ne pometajo pod preprogo, skleneta komentatorja.

Markeš in Žerdin se dotakneta tudi pisma številnih profesoric in profesorjev slovenskih univerz, ki pozivajo rektorat, naj prekine sleherne stike s programi, v katere so vključene izraelske univerze. Te namreč sodelujejo kot ideološki aparat pri politiki, ki je vodila v genocid. Komentatorja spregovorita tudi o učinku civilne družbe v Sloveniji in moralnem vplivu Univerze v Ljubljani.