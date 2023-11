Biden: Hamasov poveljniški center pod bolnišnico je vojni zločin

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.45 Izrael zavrača resolucijo VS ZN s pozivom k humanitarnim premorom

Izrael se je kritično odzval na v sredo sprejeto resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki sprti strani poziva k uvedbi humanitarnih premorov v spopadih v Gazi. Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je dejal, da je besedilo »brez povezave z realnostjo in brez pomena«, zunanje ministrstvo pa je premore vezalo na izpustitev talcev.

Varnostni svet ZN je v sredo po več kot mesecu dni vojne med Izraelom in Hamasom z 12 glasovi za, nobenim proti in tremi vzdržanimi uspel potrditi resolucijo, ki sprti strani poziva k uvedbi humanitarnih premorov v spopadih v Gazi in poudarja potrebo po zaščiti civilistov, predvsem otrok. Vzdržale so se ZDA, Združeno kraljestvo in Rusija.

Resolucija, ki jo je predlagala nestalna članica Malta, sicer poziva še k takojšnji izpustitvi talcev, ki jih je zajel Hamas med napadi 7. oktobra.

FOTO: Wafa News Agency Via Reuters

Izraelsko zunanje ministrstvo je v odzivu v izjavi sporočilo, da »ni možnosti za daljše humanitarne premore, dokler je 239 talcev še vedno v rokah Hamasovih teroristov«.

Izraelski veleposlanik pri ZN Erdan pa je bil do resolucij med drugim kritičen, ker ne omenja napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Zatrdil je, da bo Izrael »še naprej deloval v skladu z mednarodnim pravom«, poroča britanski BBC.

Podobno se je odzvala ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas-Greenfield, ki je dejala, da je »zgrožena, ker nekaj članic tega sveta še vedno ne zmore obsoditi barbarskega terorističnega napada, ki ga je nad Izraelom izvedel Hamas«.

7.30 Avto v ograjo blizu izraelskega veleposlaništva na Japonskem

V Tokiu so zjutraj aretirali moškega, potem ko je z avtomobilom trčil v oviro približno sto metrov od izraelskega veleposlaništva in pri tem poškodoval enega policista, poroča BBC.

Video posnetek incidenta je pokazal avto, potem ko je trčil v barikado. Japonska televizija NHK je povedala, da naj bi bil moški, star 50 let, del desničarske skupine.

Avto trčil v oviro pred izraelskim veleposlaništvom v Tokiu. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Ni še povsem jasno, ali je bil incident nameren.

Izraelska veleposlaništva in konzulati so v zadnjem mesecu okrepili varnost po vsem svetu.

7.30 Biden previden optimist glede izpustitve talcev Hamasa

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo na novinarski konferenci v San Franciscu izrazil previden optimizem glede izpustitve talcev, ki jih je med napadom na Izrael 7. oktobra zajelo palestinsko skrajno gibanje Hamas in pohvalil sodelovanje Katarja pri teh prizadevanjih, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Prizadevam si ugotoviti, kako lahko pripomorem k izpustitvi talcev in dovolj dolgemu premoru v spopadih, ki bi to omogočil,« je dejal Biden.

Na vprašanje ali je izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju postavil kakšen rok glede napadov v Gazi, je ameriški predsednik odgovoril: »Mislim, da se bo ustavilo, ko Hamas ne bo več mogel moriti Izraelcev, jih zlorabljati in početi drugih groznih stvari.«

Ponovil je, da je pozval Izraelce, naj bodo zelo previdni pri vojaških operacijah v bližini glavne bolnišnice v Gazi Al Šifa, vendar zatrdil, da je Hamasova namestitev poveljniškega centra pod bolnišnico vojni zločin.

Biden je imel samostojno novinarsko konferenco po vrhunskem srečanju s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Med drugim je zatrdil, da še vedno verjame, da je najboljša rešitev za mir na Bližnjem vzhodu rešitev dveh držav - Izraela in Palestine.

Glede napovedi, da bo Izrael zasedel Gazo, pa je Biden dejal, da bi bila to velika napaka.