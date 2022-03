Eksplozije odjeknile na območju letališča blizu Lvova

Glavni poudarki: Danes mineva osem let od formalne ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim.

07.33 Eksplozije na zahodu Ukrajine, reševanje iz Kijeva in v Mariupolju

Na zahodu Ukrajine so se davi oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. Kmalu zatem je v mestu Lvov odjeknilo več eksplozij. O novih napadih, predvsem ruskega topništva, med drugim ukrajinska vojska poroča tudi iz mesta Černigov na severu države. V Harkovu na vzhodu Ukrajine je bil menda ubit gasilec, ki je sodeloval pri gašenju nakupovalnega središča v mestu. Medtem so ponoči potekale evakuacije civilistov iz ukrajinske prestolnice Kijev. Z avtobusi in avtomobili je mesto zapustilo menda več kot tisoč ljudi, so na družbenih medijih sporočili ukrajinski viri in dodali, da so evakuirani zdaj na varnem kraju.

Nadaljuje se tudi reševanje ljudi, ujetih v gledališču v Mariupolju, ki je bilo v sredo tarča ruskega napada. Ta je sprožil val ogorčenja po vsem svetu in obsodbe, da gre za vojni zločin, saj so se v gledališče pred tem zatekli številni civilisti, pred poslopjem pa je na to opozarjal tudi velik napis otroci v ruščini. Po besedah enega od ukrajinskih poslancev, Srgija Taruta, je bilo v zaklonišču pod gledališčem najmanj 1300 ljudi. Lokalne oblasti so doslej govorile o okoli tisoč civilistih. Zaklonišče je sicer napad zdržalo, čeprav je bilo poslopje nad njim uničeno, število žrtev pa za zdaj ni jasno. Francoska tiskovna agencija AFP navaja besede ukrajinske varuhinje človekovih pravic Ljudmile Denisove, da je nekaterim odraslim in otrokom uspelo živim priti iz gledališča ter da reševalci zdaj preiskujejo ruševine in poskušajo odkleniti klet, v kateri je bilo zaklonišče.

V Mariupolju, ki je tarča grozljivega ruskega obleganja, je bilo po navedbah ukrajinske strani doslej ubitih že najmanj 2000 civilistov, 80 odstotkov mesta je menda porušenega. Ameriški think-tank ISW je na podlagi informacij ameriških obveščevalcev ponoči ocenil, da bo mesto verjetno padlo v prihodnjih tednih.

07.21 Fiala: Češka ne bo mogla več sprejemati beguncev iz Ukrajine

Češka ne bo mogla več sprejemati beguncev iz Ukrajine, je v četrtek sporočil češki premier Petr Fiala. »Razumeti je treba, da se bližamo meji, ko jih ne bomo mogli več sprejemati brez velikih težav,« je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Pojasnil je, da bodo morali sprejeti ukrepe za spopadanje z vedno večjim številom ljudi, saj ni jasno, kako dolgo bo trajala vojna v Ukrajini in kako dolgo bodo ljudje od tam bežali. Češka je doslej sprejela okoli 270.000 beguncev iz Ukrajine, češki parlament pa je sprejel zakon, po katerem vsakemu beguncu pripada 200 evrov na mesec, po še 120 evrov na mesec pa tistim, ki jih bodo sprejeli. Češka vlada načrtuje, da bodo tistim, ki so že v državi, izdali dovoljenja za dolgotrajno bivanje.

06.38 V varnostnem svetu ZN pozivi k zaščiti ukrajinskih civilistov

Civilisti so upravičeni do zaščite pred nevarnostmi vojaških operacij, je v četrtek v varnostnem svetu ZN poudarila namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo in dodala, da je mednarodno humanitarno pravo glede tega povsem jasno. Pozvala je k preiskavi zločinov v Ukrajini in kaznovanju odgovornih. DiCarlova je opisala podobo vsakodnevnega brezobzirnega bombardiranja ukrajinskih mest in dejala, da je urad visokega komisarja za človekove pravice ZN med 24. februarjem in 15. marcem naštel najmanj 726 mrtvih civilistov, med njimi 52 otrok. Prebivalci Mariupolja trpijo pomanjkanje hrane, vode, elektrike in zdravstvene nege, medtem ko jih Rusi vsak dan intenzivno bombardirajo. »Trupla ležijo po ulicah mesta,« je dejala DiCarlova in omenila tudi sredin napad na gledališče v Mariupolju, kamor se je pred tem zateklo več kot tisoč civilistov.

Begunci v čakalni vrsti za zadnji vlak dneva za Poljsko na glavni železniški postaji v Lvovu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

06.30 Predstavniški dom ameriškega kongresa za odvzem trgovinskih ugodnosti Rusiji in Belorusiji

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek s 424 glasovi proti osmim potrdil predlog zakona za odvzem vseh trgovinskih ugodnosti Rusiji in Belorusiji zaradi vojne proti Ukrajini. Po potrditvi zakona bo lahko predsednik Joe Biden uvedel dodatne višje carine na ruski izvoz v ZDA, kolikor ga je sploh še ostalo. Biden je namreč že prepovedal uvoz nafte, plina, morske hrane in alkohola iz Rusije ter tako črtal več kot 60 odstotkov ruskega izvoza v ZDA. Biden lahko poviša carine na rusko jeklo, aluminij, les in druge surovine ali proizvode na takšno raven, da se uvoz ne bo več izplačal.

06.26 Rusija umaknila svoj predlog resolucije VS ZN o Ukrajini

Rusija je v četrtek umaknila svoj predlog resolucije o zaščiti civilistov v Ukrajini, o katerem bi moral varnostni svet ZN glasovati danes. Rusija za svoj predlog ni dobila niti podpore Kitajske in Indije, zahodne države pa so jo označile za višek sprenevedanja in norčevanja iz mednarodne skupnosti. Resolucijo je namreč sestavila in predlagala država, ki napada civiliste v Ukrajini, kar je bilo preveč tudi za Kitajsko in Indijo, ki sta zato odklonili sosponzoriranje resolucije. Ruski predlog resolucije ni zahteval prekinitve spopadov in umika tujih enot iz Ukrajine niti ni priznaval, da so Rusi v Ukrajini.

06.15 Eksplozije v Lvovu

V zahodnem ukrajinskem mestu Lvov je bilo danes zjutraj slišati najmanj tri eksplozije, je prek omrežja telegram poročala televizija Ukraine 24, povzema Reuters. Ukraine 24 je objavila kratek videoposnetek, na katerem se dviguje gobast steber dima. Kot po poročanju Guardiana trdijo v mestu, je letališče zadela ruska raketa. Kasneje je BBC poročal, da je bila zadeta stavba ob letališču. Glede na več videoposnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, se je dim dvignil iz bližine mednarodnega letališča Lvov. Novinar BBC James Reynolds je naložil tudi fotografijo mestnega obzorja, kjer je bilo videti dim, ki prihaja iz zahodne smeri, od letališča. Kot je potrdil župan Lvova Andrij Sadovy, so ruske rakete udarile na območju blizu letališča, in dodal, samo letališče ni bilo napadeno, oblasti pa ocenjujejo situacijo.

06.12 Italija bi obnovila uničeno gledališče v Mariupolju

Italijanska vlada je pripravljena obnoviti gledališče v poraženem ukrajinskem mestu Mariupol, ki ga je uničil bombni napad, je včeraj po seji vlade dejal minister za kulturo Dario Franceschini, poroča Reuters. »Kabinet ... je odobril moj predlog, da Ukrajini ponudim sredstva in sredstva za čimprejšnjo obnovo. Gledališča vseh držav pripadajo celotnemu človeštvu,« je Franceschini zapisal na twitterju. Na tem družbenem omrežju pa se mu je že zahvalil ukrajinski predsednik Zelenski.

Uničeno gledališče v Mariupolju. FOTO: AFP

06.10 Blinken se strinja, da so Ruska dejanja v Ukrajini vojni zločini

Državni sekretar Antony Blinken je v četrtek dejal, da se strinja z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, da Rusija greši vojne zločine v Ukrajini. Glede Kitajske je Blinken dejal, da bo ta nosila odgovornost za vse ukrepe, ki jih bo sprejela v podporo ruski agresiji, in dodal, da »se ne bomo obotavljali nalagati stroškov«, njegove besede med brifingom v Washingtonu povzema Guardian. Blinken je dejal, da je Kitajska odgovorna, da uporabi svoj vpliv na Putina in brani mednarodna pravila, vendar se zdi, da se Peking »giblje v nasprotni smeri«. »Skrbi nas, da razmišljajo o neposredni pomoči Rusiji z vojaško opremo za uporabo v Ukrajini,« je dejal in uradno potrdil poročila v začetku tedna, da so ameriški uradniki menili, da je Kitajska nakazala svojo pripravljenost, da Moskvi zagotovi takšno opremo oziroma podporo.

00.30 Ob obletnici ruske priključitve Krima danes Biden in Xi o ruski invaziji na Ukrajino

Ameriški predsednik Joe Biden in njegov kitajski kolega Xi Jinping bosta danes po telefonu govorila o ruski invaziji na Ukrajino. Pogovor naj bi bil ob 13. uri po srednjeevropskem času. Prav danes sicer mineva osem let od formalne ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim. Pogovor med Bidnom in Xijem nakazuje, da komunikacijski kanali med ZDA in Kitajsko ostajajo odprti, so pred pogovori sporočili iz Bele hiše. Voditelja bosta predvidoma govorila tudi o drugih vprašanjih skupnega interesa.

Ameriški predsednik Joe Biden in njegov kitajski kolega Xi Jinping bosta danes po telefonu govorila o ruski invaziji na Ukrajino (fotografija je arhivska). FOTO: Mandel Ngan/AFP

Kitajska doslej ni jasno obsodila ruske invazije na Ukrajino, Peking v Generalni skupščini ZN tudi ni podprl resolucije z obsodbo napada, temveč se je vzdržal. So pa na Kitajskem zanikali ameriške navedbe, da je Rusija, proti kateri je Zahod uvedel ostre sankcije, prosila za gospodarsko in vojaško pomoč Pekinga. V ponedeljek se je sicer Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan v Rimu srečal z visokim kitajskim zunanjepolitičnim predstavnikom Yang Jiechijem. Medtem pa danes mineva tudi osem let od formalne ruske priključitve Krima.