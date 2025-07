Slovenci izenačili, zdaj proti Kanadi lovijo zmago (3. niz)

V Ljubljani je vse pripravljeno za odbojkarski spektakel. Že več kot uro pred tekmo je pred Stožicami odmeval zvok harmonike, gasilci (več kot 1500 jih je na tekmi) so prišli z vse Slovenije, tribune Stožic so se napolnile in vzdušje je pripravljeno za tekmo s Kanado. Slovenija potrebuje zmago, po možnosti brez izgubljenega niza.

Selektor Fabio Soli nadaljuje s pomladitvijo, zaupal bo novemu jedru ekipe, zato sta tokrat na tribuni ostala Gregor Ropret in kapetan Tine Urnaut, v igri pa bo povratnik v reprezentanco Alen Pajenk. Slovenci so proti Kanadčanom favoriti. Omenimo še, da so sobotni tekmeci Italijani že popoldne pokazali vrhunsko formo in odpihnili Srbijo Gheorgheja Cretuja s 3:0. Slovenci se bodo s Srbi pomerili v nedeljo, ko se bo poslovil Dejan Vinčić.

Slovenija – Kanada 1:1

1. niz: 21:25

Začetna postava: Žiga Štern, Tonček Štern, Rok Možič, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Uroš Planinšič, prosti igralec Jani Kovačič. Tekma se je začela po slovenskem okusu, Tonček Štern je z dvema asoma dvignil gledalce na noge in Slovenija je ob prvi minuti odmora vodila s 5:1. A Kanadčanov ni zajela panika, hitro so izenačili in se v drugi polovici niza počasi odlepili. Slovenska igra ni stekla, ob vodstvu Kanade s 16:13 je Soli poizkusil z minuto odmora. A ni bil uspešen, čeprav so se Slovenci v zaključku niza dvakrat še približali le na točko zaostanka. Bili so premalo zbrani, ob zaostanku z 18:19 so imeli zlato priložnost za izenačenje, a je niso izkoristili, po napaki Nika Mujanoviča za 24:21 je bil niz izgubljen.

FOTO: Leon Vidic

2. niz: 25:21

Drugi niz se je začel podobno kot prvi, razpoložen je bil Pajenk in Slovenci so povedli s 5:3. Nato so se v igro znova prikradle napake, Slovenci so se na trenutke mučili z obrambo Kanadčanov, na polovici niza pa jim je vendarle steklo. Ves čas so imeli 2 do 3 točke prednosti, a se nikakor niso uspeli odlepiti od Kanadčanov, ki so storili veliko napak na servisu. Z nekaj sreče so Slovenci vendarle povedli z 19:15, po asu Tončka Šterna za 22:18 je bilo jasno, da bo drugi niz slovenski.