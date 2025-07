Srčne Italijanke presenetile in se prebile v polfinale (VIDEO)

Italijanke so prve polfinalistke 14. evropskega prvenstva nogometašic. V Ženevi so presenetile Norvežanke z 2:1 (0:0) in se bodo v polfinalu 22. julija pomerile z zmagovalkami četrtkovega obračuna med Švedinjami in branilkami naslova iz Anglije. Finale bo v Baslu v nedeljo, 27. julija.

V prvem četrtfinalu tega EP v Švici je po prvem polčasu brez zadetkov Italija v 50. minuti povedla, ko je 35-letna Cristiana Girelli s konico čevlja preusmerila podajo Sofie Cantore z leve strani v mrežo. Osem minut pozneje so v italijanski vrsti napravile prekršek v svojem kazenskem prostoru, z bele pike je za izenačenje zgrešila kapetanka Ada Hegerberg, ki je žogo poslala tik mimo vratnice.

Že v 66. minuti se je Hegerbergova odkupila za zgrešeno enajstmetrovko in se po protinapadu izognila tekmicam ter poslala žogo z roba kazenskega prostora v gol. Ob zanimivi igri na obeh straneh potem dolgo ni bilo spremembe izida. Vse do izdihljajev tekme, ko je kapetanka Girellijeva po novi asistenci Cantore, tokrat iz druge strani kazenskega prostora kot prvič, še drugič na tekmi zatresla mrežo. V 90. minuti je hladnokrvno z glavo poslala žogo pod prečko za prvi polfinale zmago italijanskih igralk po letu 1997.

Dvakratne evropske prvakinje Norvežanke, ki so v skupinskem delu nanizale zmage na vseh treh tekmah, odhajajo domov, Italijankam pa je za boj za najvišja mesta zadostovalo le eno slavje pred izločilnimi boji.

Cristiana Girelli je dosegla zmagoviti gol. FOTO: Matthew Childs/ Reuters

EP, četrtfinale:

Italija – Norveška 2:1

Četrtek:

Švedska – Anglija (21.00, Zürich)

Petek:

Španija – Švica (21.00, Bern)

Sobota:

Francija – Nemčija (21.00, Basel)