Liga ABA povsem prenovljena, Olimpiji zanimivi tekmeci, tudi mestni dvoboj

Jadranska košarkarska liga bo doživela korenite spremembe. Po širitvi na 18 ekip je vodstvo lige sprejelo pričakovano odločitev, da v rednem delu moštva razdeli v dve skupini po devet moštev, ki bodo igrala med seboj. Cedevita Olimpija bo igrala s Crveno zvezdo in Budućnostjo, čaka jih tudi mestni derbi z Ilirijo, Krko pa dvoboja z aktualnim prvakom Partizanom.

Tekmovalni sistem sledi uveljavljenem formatu v evropskem pokalu, moštva bodo v skupinskem delu igrala 16 tekem, z vsakim nasprotnikom doma in v gosteh, vsak krog bo ena od ekip prosta. Prve štiri ekipe iz skupin A in B se bodo uvrstile v nadaljevanje tekmovanja (top8). Klubi, uvrščeni med petim in devetim mestom v obeh skupinah, bodo nastopili v play-outu. Vsi klubi bodo v drugi del prenesli točke, dosežene v prvem delu tekmovanja.

V fazi najboljših osmih ekip bodo moštva igrala znova po dvokrožnem sistemu, tokrat le proti ekipam iz nasprotne skupine. V bojih za obstanek bo sodelovalo deset ekip, ki bodo prav tako igrale dvokrožno proti ekipam iz druge skupine.

Šest najuspešnejših ekip iz drugega dela tekmovanja, torej iz skupine najboljših osmih, se bo neposredno uvrstilo v četrtfinale izločilnih bojev. Sedmouvrščena in osmouvrščena ekipa bosta dobili še eno priložnost prek dodatnega kroga kvalifikacij za končnico. V tem dodatnem krogu se bo sedmouvrščena ekipa pomerila z osmouvrščeno, medtem ko se bosta najboljši dve ekipi iz t.i. ‘play-outa’ pomerili med seboj.

Zmagovalec dvoboja med sedmo in osmo ekipo iz skupine najboljših osmih si bo zagotovil mesto v četrtfinalu. Zadnjega udeleženca četrtfinala bo dal zmagovalec srečanja med poražencem dvoboja sedmo- proti osmouvrščeni ekipi ter zmagovalcem obračuna med prvouvrščeno in drugouvrščeno ekipo iz skupine za obstanek.

Kako bomo dobili novega prvaka, zaenkrat še ni jasno, še vedno je živa tudi ideja o zaključnem turnirju četverice. Vodstvo lige bo odločitev o tem sprejelo kmalu.