Biden o pokojnem Carterju: Pokazal je, da smo velika država

»Amerika in svet sta izgubila izjemnega voditelja, državnika in humanitarca,« sta v izjavi po smrti nekdanjega ameriškega predsednika demokrata Jimmyja Carterja zapisala predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden. »Vsem mladim v tej državi in vsakomur, ki išče smisel življenja – dobrega življenja – svetujeva, da preučijo Carterja, moža načel, vere in ponižnosti,« sta dodala. »Pokazal je, da smo velika država, ker smo dobri ljudje – pošteni in častni, pogumni in sočutni, skromni in močni,« njune besede povzema BBC. Biden je za 9. januar razglasil dan žalovanja.

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump pa je na družbenem omrežju Truth Social zapisal: »Izzivi, s katerimi se je Jimmy soočal kot predsednik, so prišli v prelomnem času za našo državo in storil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi izboljšal življenja vseh Američanov. Za to mu moramo biti hvaležni.«

Trump je prej na predvolilni poti pred letošnjo zmago na predsedniških volitvah sicer zasmehoval Carterjev enojni mandat in ga leta 2019 opisal kot prijaznega človeka, a groznega predsednika. To je sledilo Carterjevim besedam, da je Trump »nelegitimni predsednik«, saj naj bi mu do Bele hiše pomagalo rusko vmešavanje v volitve leta 2016, kar Moskva in Trump zanikata.

Carterju se je v nedeljo poklonilo tudi več nekdanjih ameriških predsednikov. Bill Clinton je poudaril, da si je Carter neutrudno prizadeval za boljši in pravičnejši svet. George W. Bush je zapisal, da je dostojanstveno opravljal svojo funkcijo, njegova prizadevanja, da bi za seboj pustil boljši svet, pa se niso končala z njegovim predsedniškim mandatom. »Naučil nas je, kaj pomeni živeti milostno, dostojanstveno, pravično in služabniško življenje,« pa je izpostavil Barack Obama.

Odzivi iz tujine

Sožalje so izrazili tudi svetovni voditelji. Britanski kralj. se z naklonjenostjo spominja njegovega obiska Združenega kraljestva leta 1977: »Carterjeva predanost in ponižnost sta navdihnili mnoge«.

Britanski premier Keir Starmer je zapisal, da so Carterja »motivirali njegova močna vera in vrednote« ter da je »na novo opredelil vlogo nekdanjega predsednika z izjemno zavezanostjo socialni pravičnosti in človekovim pravicam doma in v tujini«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je strnil, da je bil Carter »voditelj, ki je služboval v času, ko Ukrajina še ni bila neodvisna, a je njegovo srce trdno stalo ob nas v našem nenehnem boju za svobodo«.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da je bil Carter »neomajni zagovornik pravic najranljivejših in se je neutrudno boril za mir«.

Preden je leta 1977 postal predsednik, je bil demokrat Carter guverner Georgie, poročnik v ameriški mornarici in kmet. Nobelov nagrajenec je bil 39. predsednik ZDA, in sicer med letoma 1977 in 1981. Carter se je iz pridelovalca arašidov povzpel do predsedniškega položaja leta 1977, a je bil po samo enem štiriletnem mandatu prisiljen zapustiti Belo hišo, ko je na naslednjih volitvah prepričljivo zmagal Ronald Reagan. Po odhodu iz Bele hiše z nizko podporo javnosti si je ugled povrnil s humanitarnim delom, za katerega je prejel Nobelovo nagrado za mir.

Za Carterjem žalujejo štirje otroci, 11 vnukov in 14 pravnukov. Njegova žena Rosalynn, s katero je bil poročen 77 let, je umrla novembra 2023. FOTO: AFP

Po predsedovanju se je vrnil v skromen dom

Prav tako je postal prvi in edini predsednik, ki se je za stalno vrnil v hišo, v kateri je živel pred vstopom v politiko: skromno, enonadstropno hišo z dvema spalnicama, navaja BBC. Odločil se je, da ne bo izkoristil donosnih priložnosti za govore in založniške pogodbe, ki čakajo večino nekdanjih predsednikov. Leta 2018 je za Washington Post povedal, da nikoli ni želel biti bogat. Namesto tega je preostala leta posvetil reševanju globalnih problemov neenakosti in bolezni.

Za Carterjem žalujejo štirje otroci, 11 vnukov in 14 pravnukov. Njegova žena Rosalynn, s katero je bil poročen 77 let, je umrla novembra 2023.

Junak za vse

Carterjev sin Chip je ob smrti očeta opisal kot junaka: »Ne le zame, ampak za vsakogar, ki verjame v mir, človekove pravice in nesebično ljubezen«. Moji bratje, sestra in jaz smo ga delili s preostalim svetom prek teh skupnih prepričanj. Svet je naša družina zaradi načina, na katerega je združeval ljudi.«

Carter je lani prenehal z zdravljenjem nerazkrite bolezni in namesto tega začel prejemati paliativno oskrbo na domu. Imel je zdravstvene težave, vključno z melanomom, ki se je razširil na jetra in možgane.