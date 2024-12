Umrl je nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter

Pri stotih letih je v domači Georgii umrl nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter. Sorodniki so pred novembrskimi predsedniškimi volitvami poročali, da je 39. predsednik ZDA, ki je v Beli hiši služil med letoma 1977 in 1981, čakal le še na glasovanje za demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris. Če to drži, morda ni umrl v miru, saj je na volitvah zmagal republikanec Donald Trump, ki so ga demokratski vrhovi označevali za fašista.

Morda pa bo zgodovina do nekdanjega pridelovalca arašidov in guvernerja Georgie milejša, saj ni več edini demokratski prvak, s katerim so tako odločno pometli jezni volivci. Podobno kot njegovo so Američani tudi administracijo odhajajočega predsednika Joeja Bidna odpoklicali zaradi velike draginje in naraščajočih nevarnosti v svetu, Jimmy Carter pa vsaj ni povzročil ene najhujših migrantskih kriz sodobnih ZDA. Pod Bidnom in Kamalo Harris se je v ZDA priselilo najmanj deset milijonov ljudi iz vsega sveta, ki bi morali po prej veljavnih pravilih ostati zunaj.

Nekdanji južnoafriški predsednik Nelson Mandela je svoj 89. rojstni dan praznoval z Jimmyjem Carterjem. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

Jimmyju Carterju, ki je minuli dve leti preživel v domači paliativni oskrbi, tudi niso očitali osebne korupcije, nasprotno, vse svoje življenje je veljal za poštenega človeka, ki je veliko časa posvečal dobrodelnosti. Gradil je hiše za reveže ter odločno nastopal proti rasni segregaciji, med svoje državniške dosežke pa si je lahko prištel mirovni sporazum med Egiptom in Izraelom iz Camp Davida. Konec njegovega predsedovanja so vendarle zaznamovale energetska kriza, sovjetska invazija v Afganistanu ter še posebej kriza ameriških talcev v Iranu.

Domače gospodarstvo in svetovne napetosti je pomirjeval šele njegov republikanski naslednik Ronald Reagan, Jimmy Carter pa si je leta 2002 za spodbujanje demokracije in človekovih pravic prislužil Nobelovo nagrado za mir. V zgodovino se bo vpisal tudi kot najdlje živeči ameriški predsednik in prvi, ki je doživel stoti rojstni dan.