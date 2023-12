Biden o izgubljanju mednarodne podpore Izraelu

Ameriški predsednik Joe Biden je po Hamasovem napadu z obiskom Izraela pokazal podporo judovski državi, zdaj meni, da ta izgublja mednarodno podporo za svoj vojaški obračun v Gazi. Ministrski predsednik Benjamin Netanjahu je po njegovih besedah zavrnil ameriško vizijo Bližnjega vzhoda po končanju spopadov.

»Z nediskriminatornim bombardiranjem začenjajo izgubljati podporo,« je demokratski prvak v prestolnici Washington ocenil, da mora Netanjahu spremeniti svojo vlado, ki po njegovem otežuje položaj. »Bibi bo moral sprejeti težke odločitve, to je najbolj konservativna vlada v izraelski zgodovini.« Po 7. oktobru, ko so Hamasovi teroristi ubili 1200 udeležencev koncerta miru in prebivalcev kibucev ob meji z Gazo, so izraelska bombardiranja po ocenah OZN ubila skoraj 16 tisoč Palestincev, večina od 2,3 milijona prebivalcev Gaze je razseljenih. 40 tisoč zgradb ali 18 odstotkov vseh je porušenih, zaradi oteženega dostopa mednarodne pomoči poročajo o pomanjkanju hrane in vode.​

Izraelsko bombardiranje Gaze. Foto Jack Guez/Afp

Hamas pa še vedno zadržuje 117 talcev in posmrtne ostanke dvajsetih ljudi, ki so umrli v ujetništvu, in tudi ameriška javnost je močno razdeljena. Še posebej so razdeljeni demokrati, ki jih voli dvotrejinska večina tako ameriških muslimanov kot judov. Zadnji so pogosto žrtve nasilnih demonstracij na univerzah in drugje, ravnotežje med vsemi temi nasprotnimi silnicami pa išče tudi demokratska administracija z visokim deležem judovskih članov.

Predsednik Biden je v sredo v Belo hišo povabil družine ameriških talcev, potem ko nekaterih od njih niso povabili na ponedeljkovo prižiganje svečke na svečniku hanuka menora, ki jih judje prižigajo v spomin na ponovno vzpostavitev delovanja jeruzalemskega templja v četrtem stoletju pred našim štetjem. Biden je obljubil, da se ne bodo ustavili do osvoboditve vseh talcev, Hamas pa je zaradi izraelske ofenzive že zagrozil z njihovim ubojem. Verjamejo, da je v ujetništvu še osem ameriških državljanov, štiri je pomagalo osvoboditi posredovanje Egipta in Katarja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu hoče uničenje Hamasa. Foto Ronen Zvulun/Afp

Predsednikov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je za končanje premirja med 24.novembrom in 1.decembrom obtožil Hamas. Na forumu časopisa Wall Street Journal je izrazil prepričanje, da ima Izrael pravico do obrambe, med svojim skorajšnjim obiskom v judovski državi pa se bo pogovarjal tudi o »«časovnem razporedu vojne«. Iz Izraela poročajo, da je vojska začela razpredeno Hamasovo mrežo tunelov zalivati z morsko vodo.

ZDA so minuli teden z vetom preprečile resolucijo varnostnega sveta, zdaj premirje med Izraelom in Hamasom zahteva generalna skupščina OZN. Posebno zasedanje, ki sta ga zahtevala Egipt in Mavritanija, je pravkar začelo z delom na sedežu Svetovne organizacije v New Yorku.