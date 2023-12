Velika uganka slepih obveščevalnih služb

V nadaljevanju preberite:

Ena od največjih ugank Hamasovega brutalnega napada na izraelske kibuce in festival miru 7. oktobra, ki je s 1200 žrtvami­ ­povzročil vojaško ofenzivo judov­ske države in destabiliziral Bližnji vzhod, je vprašanje, zakaj so bile obveščevalne službe v popolni temi. New York Times verjame, da jo je rešil: izraelski varnostni organi naj bi že več kot leto dni vedeli za Hamasove načrte, a jih niso vzeli resno.