Rdeči alarm v Rdečem morju

Ameriška vojaška ladja USS ­Carney je v nedeljo v Rdečem morju priskočila na pomoč trem tovornim, ki so jih z raketami in droni napadali jemenski hutijevci. Napadi se vrstijo od vdora palestinskega Hamasa v Izrael 7. oktobra in del ameriške javnosti zahteva obračun z Iranom, ki ga vidijo v ozadju.